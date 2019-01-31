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華語、外片春節大戰！friDay、愛奇藝搶看《黑豹》、《分裂》

記者林映妤／台北報導

春節假期即將到來，影音串流平台也掀起大戰！friDay影音在農曆年前推強檔華語片單，包含《狂徒》、《引爆點》、《王牌教師麻辣出擊》、《藍色項圈》、《無雙》等；愛奇藝則有外片進站，《黑豹》、《登月先鋒》、《蜘蛛網中的女孩》以及現正熱映中的《異裂》前兩集《驚心動魄》、《分裂》皆已可收看！

▲▼《狂徒》林哲熹。（圖／friDay影音提供）

▲▼《狂徒》林哲熹為了打戲上課狂蹲百下。（圖／friDay影音提供）

▲▼《狂徒》林哲熹。（圖／friDay影音提供）

friDay影音主推2月6日上架的台式武打動作片《狂徒》，男主角林哲熹為了打戲，從基礎的拉筋、撕腿等動作開始練起，一步步地延展自己身體，舞蹈課一堂3個小時更狂蹲了上百下，「剛拉完筋的3、4天連走路都很困難，感覺整個胯下都是撕裂傷，走路都不自覺的腿開開，真的很痛。」他也希望自己半年後可以練就「一字馬」般的柔軟度。

林哲熹透露，近期深受韓星河正宇「走路哲學」的影響，趁新戲拍攝前，脫離舒適圈，把自己歸零，從最基本的聲音課開始，讓自己更能熟悉地去運用聲音表達角色的情緒，更主動去學習中國武術、舞蹈、聲音等課程，完善自己的不擅長。

friDay影音祭出優惠，在該網站上註冊會員輸入「2019168」可享有超狂賀歲免費看。

▲▼春節片單。（圖／《狂徒》、《登月先鋒》、《黑豹》、《分裂》劇照）

▲春節片單。（圖／《狂徒》、《登月先鋒》、《黑豹》、《分裂》劇照）

另外愛奇藝推出多部外片，挾帶首創漫威電影入圍奧斯卡氣勢的《黑豹》、《樂來越愛你》雷恩葛斯林主演的《登月先鋒》、最經典的科幻星際旅行作品《星艦迷航記全系列》，《龍紋身的女孩》續作《蜘蛛網中的女孩》以及驚悚新片《異裂》前兩部曲《驚心動魄》、《分裂》都將陪伴大家過新年。

不想被嚇死也不想尖叫的觀眾朋友還有其他選項，英國特務喜劇電影《凸搥特派員：三度出擊》、大人小孩兩相宜的《超人特攻隊》、《超人特攻隊2》，還有溫馨感人的《摯友維尼》，都是過年好選擇。

▲▼愛奇藝過年片單。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲愛奇藝春節片單。（圖／愛奇藝台灣站提供）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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