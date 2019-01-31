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推辭周杰倫《黑色幽默》　小馬隔17年砸200萬出專輯

記者許逸群／台北報導

藝人小馬今（31日）以本名倪子鈞的歌手推出單曲《窮得只剩下錢》，這是他在「咻比嘟嘩」解散後，事隔17年終於推出個人的音樂作品。他自嘲說：「給自己開了個這麼大的玩笑，隔了那麼久才有新作品。」就連特地來站台的好友羅志祥都忍不住虧他，從《少年兵團》時期說要發片結果搞到現在。

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲小馬演唱新曲《窮得只剩錢》。（圖／記者李毓康攝）

小馬一手包辦專輯製作與記者會流程，他的新曲發布過程不同於其他歌手，他結合了一切促成他發這首歌的原因。他先是分享出道的過程，原先在《我猜我猜我猜猜猜》擔任道具人員的他，因頂替朋友參加吳宗憲主持的《超級新人王》，沒想到一路奪下冠軍而正式出道。

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會,小豬羅志祥。（圖／記者李毓康攝）

▲▼羅志祥贈送限量公仔（？）象徵「一鳴金人」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會,小豬羅志祥。（圖／記者李毓康攝）

在吳宗憲的領軍下，「咻比嘟嘩」一度成為台灣火紅團體，不過自負甚高的小馬，卻因此推辭了當時同門師弟周杰倫的歌曲，而他婉拒的那首歌，正是紅了將近20年的《黑色幽默》。小馬憶起這段往事，立刻被好友主持人小禎虧「你太幽默了」，他也自嘲：「這件事成為我人生的『黑色幽默』。」

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會,小豬羅志祥,小禎胡盈禎。（圖／記者李毓康攝）

▲小馬拋磚引玉捐款做公益。（圖／記者李毓康攝）

或許冥冥中是上天的安排，小馬自認，當年因太過自負且驕傲，如果因《黑色幽默》爬上更高峰也不見得是好事。他坦言，以前是個叛逆的壞孩子，直到最失落的時候，他主動參與八八風災的賑災，「我竟然在有影響力的時候只顧著玩樂，忘了做最重要的事情。」

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼小馬拿出周杰倫當年給他的《黑色幽默》demo卡帶。（圖／記者李毓康攝）

▲▼倪子鈞小馬新曲發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

因為種種關聯，所以小馬的首波主打歌曲為《窮得只剩錢》。他透露製作專輯包含團隊開銷約200萬，接著下來會從3月開始陸續推出新曲，並在下半年推出實體專輯。另外，他利用記者會拋磚引玉，只要新曲的瀏覽數到達100萬就會捐出10萬元。

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小馬, 黑色幽默

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