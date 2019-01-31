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2019央視春晚主持陣容揭曉！　江西、吉林、廣東分會場同步公開

▲▼央視春晚主持陣容31日公布。（圖／翻攝自微博／央視）

▲央視春晚主持陣容31日公布。（圖／翻攝自微博／央視）

記者丘秝榕／綜合報導

隨著年節將至，豬年的春節聯歡晚會備受矚目。「央視春晚」主持陣容31日揭曉，包括大陸中央電視台當家主持人康輝、朱迅、任魯豫、李思思、尼格買提等將擔任北京主會場主持工作。另外，江西井岡山分會場、吉林長春分會場、廣東深圳分會場主持人也同時在中央電視台春節聯歡晚會微博公開。

▲▼央視春晚主持陣容31日公布。（圖／翻攝自微博／央視）

▲除了北京主場，其他三處分會場主持陣容也一併公開。（圖／翻攝自微博／央視）

根據了解，北京主會場主持人由康輝、朱迅、任魯豫、李思思、尼格買提等擔任。江西井岡山分會場由中央廣播電視總台主持人張宇，和江西廣播電視台主持人尹頌合作主持；吉林長春分會場則由中央廣播電視總台主持人張澤群，與吉林廣播電視台主持人楊帆聯手主持；最後，廣東深圳分會場由中央廣播電視總台主持人楊帆，和深圳衛視主持人龐瑋攜手合作。

▲▼ 2018春晚,小品。（圖／央視網）

▲2018春晚小品劇場。（圖／央視網）

央視春晚2018年海內外觀眾規模達11.31億，2019年則將再擴大規模，以「奮進新時代、歡度幸福年」為主題，25日下午展開首次帶妝、帶觀眾大彩排，不過，內容也因此外流，引起一陣討論。

除了往年常見的相聲、歌唱等基本款節目外，今年舞蹈節目匯集時下最受矚目的廣場舞和街舞，小品劇場則緊扣民生熱點，將揭露市場詐騙、鞭撻形式主義、官僚主義等，力求用幽默的橋段、創新的方式呈現社會熱點，希望引發觀眾共鳴。

►►央視春晚大彩排曝光！　接地氣大跳廣場舞　小劇場批官僚主義

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►►2019央視春晚電視、手機全包　攜手「百度＋抖音」首次跨媒體傳播

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央視春晚, 主持人, 康輝, 朱迅, 任魯豫, 李思思, 尼格買提

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