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專訪／小時候搞不懂張菲、費玉清是兄弟　劉冠廷長大變成模仿高手

記者洪文／專訪

演活了《花甲男孩轉大人》台客花明一角，差點以《小美》男友角色入圍金馬獎最佳新人，劉冠廷這次在《瘋狂電視台瘋電影》有了更大的挑戰，也就是1人分飾超過10個角色，扛起全片搞笑的重責，導演謝念祖對他是滿口稱讚，「可塑性高，要求什麼，就能達到。」沒想到造成模仿高手的幕後功臣，來自於張菲、費玉清當時紅遍大街小巷的綜藝節目《龍兄虎弟》潛移默化的影響。

▲▼ 過年專訪劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》（圖／記者周書羽攝）

▲劉冠廷從小就喜歡搞笑，喜歡逗身邊的朋友笑。（圖／記者周書羽攝）

《瘋狂電視台瘋電影》改編自人氣舞台劇《瘋狂電視台》，劉冠廷在片中演出電視製作人的好搭擋，由於電視台人力大量精簡，他必須「一人多職」身兼工作人員、主持人、來賓甚至是路人等，從頭到尾詮釋包括棒球員、麥可傑克森、瑪麗蓮夢露、蔡康永、幼幼台哥哥、摔角選手、銅人雕像、趙樹海、冒險王、越南女孩等角色，還要能夠隨時劈腿、模仿天燈飛起來，無不逗得觀眾哈哈大笑。

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲劉冠廷認為麥可傑克森最經典，模仿起來壓力最大。（圖／華納兄弟提供）

面對這麼多角色，劉冠廷第一個念頭是問導演謝念祖：「像他（劇中角色阿比）這麼喜歡表演的人，為什麼不去當網紅？」問問題的同時，好像也是在問自己「為什麼」。他笑說：「我們傳統戲劇科班出來的人，容易被人覺得拉不下臉，對表演有刻板印象。」他後來理出了答案，「網紅其實也很辛苦，必須呈現觀眾想要的樣子，當演員好像有更多不同的面向可以被觀眾看到。」其實也是他一直在追尋的。

▲▼劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲劉冠廷1人詮釋超過10個角色，無不讓觀眾捧腹大笑。（圖／華納兄弟提供）

舞台劇最經典的「報新聞」橋段，其實本來是「搶案新聞」，劉冠廷主動向導演謝念祖建議改成「棒球比賽轉播」，一人分飾投手、捕手，跑壘還要展現體速，甚至俯角拍攝撲壘，身體必須靠著肚子出力支撐重心，好幾次練到手抽筋。別人可能覺得自討苦吃、自虐，他傻笑了一下，搖了一下頭，就是喜歡演戲，「我想知道自己還有什麼面相可以被挖掘的，這也是我每一次演戲最期待的事。」

▲▼劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲銅像也是劉冠廷主動提議，上妝花好多時間，直呼下次不敢再挑戰。（圖／華納兄弟提供）

其實劉冠廷小時候最愛的節目是《龍兄虎弟》，他笑說：「以前人家說菲哥、小哥費玉清是兄弟，我那時候就想說：『是嗎？不像啊？』」後來又多了一位恆述法師，他更摸不著頭緒，卻又深深著迷，當時節目時常邀請民間高手才藝表演，其中一個水晶球高手打開了他對表演的好奇與探索，一上大學便四處找人學習，後來甚至見到當時參加節目的高手本人，影響到他現在練就十八般武藝的絕活，模仿什麼像什麼，就連歐漢聲都忍不住稱讚。

▲▼ 過年專訪劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》（圖／記者周書羽攝）

▲劉冠廷喜歡表演，嚴格要求自己做到最好。（圖／記者周書羽攝）

這次讓觀眾看到最具搞笑的一面，劉冠廷不急著把自己定位成為喜劇演員，一切隨緣，更引用歐漢聲的「追浪哲學」，不希望隨著時代紅什麼就去做什麼，而是堅定自己想要的道路，那就是做好演員的角色，他也明白影視產業正在變化，就像是《瘋狂電視台瘋電影》的故事，「大家觀看的習慣已經改變了，作品一定要能拿得出來才會成功，不認真做，要別人怎麼買單？所以我對自己要求只能更嚴格。」

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關鍵字

瘋狂電視台, 瘋狂電視台瘋電影, 劉冠廷

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