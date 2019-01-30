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阮經天拍戲第一天闖了大禍　「打掉成龍ＯＯ」全場傻眼

記者洪文／綜合報導

金馬影帝阮經天演出賀歲片《神探蒲松齡》，首度跟小時候的偶像成龍合作。他一直戰戰兢兢，不過萬萬沒想到就在拍攝的第一天阮經天就闖了大禍，一個套招沒算準，直落落的竟然把成龍的古裝頭套給打掉了。

▲▼阮經天、成龍《神探蒲松齡》劇照。（圖／愛奇藝影業提供）

▲阮經天、成龍《神探蒲松齡》劇照。（圖／愛奇藝影業提供，以下同）

談起當初聽到要接演成龍的電影，阮經天既期待又怕受傷害，因為小時候進戲院看的第一部港片就是《醉拳2》，片中的成龍醉酒打拳招招都是虎虎生風，讓他難忘，這次拍攝《神探蒲松齡》看見成龍親自下場指導林柏宏「醉酒武打戲」，他在一旁親眼見證經典重現，直呼真是太夢幻了。

▲▼阮經天、成龍《神探蒲松齡》劇照。（圖／愛奇藝影業提供）

阮經天形容意外打下成龍頭套的當下，整個片場瞬間都靜默了，他自己也楞住，遲了3秒才反應過來趕緊看看大哥有沒有受傷，反倒是成龍笑笑回過頭來安慰他說：沒事沒事，趕緊讓梳化重新過來整理，他心有餘悸的說：「太恐怖了，才第一天就闖禍，如果再差了幾公分打到了大哥，自己都不敢想像呢！」

▲▼阮經天、成龍《神探蒲松齡》劇照。（圖／愛奇藝影業提供）

不過成龍當下溫暖的反應和氣度，讓阮經天十分懾服，而且在片場跟武術指導練習動作套招的時候，如果成龍空檔沒事便會親自過來跟他對上幾招，親切的態度和對工作的熱情讓他更確認自己對工作態度的要求也學習了更多進步的方法。

▲▼阮經天、成龍《神探蒲松齡》劇照。（圖／愛奇藝影業提供）

此外，阮經天笑說，《神探蒲松齡》應該是自己從影以來吊過最多鋼絲的一次，早也吊晚也吊，有時候卯起來一天有10-12個小時都掛在鋼絲上，只有放飯才能稍稍喘口氣，但吊鋼絲飯還不能吃太多。他印象很深的是有一次自己實在太餓了，才多吃了幾口飯，結果一上鋼絲轉兩圈就吐了，讓他飽受折麼，此後只要吊鋼絲就會節制飲食，不然堂堂一個大俠燕赤霞，動不動的暈吐多沒面子啊。

《神探蒲松齡》將於2月5日全台上映。

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關鍵字

神探蒲松齡, 阮經天, 成龍

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