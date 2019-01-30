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小嫻樂解鎖「發出2張好人卡」　人生目標：狠狠拒絕求婚

記者林彥君／台北報導

小嫻去年7月和何守正正式簽字離婚，小嫻日前上華視《天才衝衝衝》透露，近期身邊有1、2位追求者，但因不來電所以維持朋友關係，小嫻用手打勾，笑說「一生當中可以發個1、2張好人卡吧，算是成就達成，解鎖。」

▲▼ 小嫻。（圖／記者林彥君攝）

▲小嫻笑說「好人卡」成就達成。（圖／記者林彥君攝）

小嫻強調，現在一個人很自在，把心力和時間投入工作，嘗試過去沒有的經驗，對自己的感情不免強，未來也不會閃婚，「人生中一定要狠狠拒絕求婚，才能解鎖拒絕求婚的項目。」至於現在是不是比較清心寡慾？小嫻幽默回「沒有，我還是很喜歡吃肉。」

▲▼小嫻。（圖／記者林彥君攝）

▲小嫻比出孝親紅包的厚度。（圖／記者林彥君攝）

小嫻農曆年和往年一樣會回雲林老家過節，一定會包紅包孝親，透露爸爸喜歡摸到真鈔的感覺，之前小嫻紅包開支票，薄薄一張讓爸爸表情瞬間冷掉。小嫻透露孝親紅包至少有6位數，厚如「月亮蝦餅」，她因接拍《女兵日記》等收入，今年會包出「起司蛋糕」的厚度。小嫻每年至少包出20包，會準備叔伯、嬸嬸和堂兄弟姊妹等親戚的紅包，但沒有起司蛋糕厚，笑說：「就只有薄薄一片。」

▲▼ 小嫻。（圖／記者林彥君攝）

▲小嫻說，農曆年會回雲林老家過節。（圖／記者林彥君攝）

小嫻說爸爸很喜歡幫她做面子，曾以她的名義到消防隊說要給加菜金，小嫻謙虛說：「爸爸希望大家覺得我不錯，但其實我沒有這麼好。」小嫻透露近期會客串微電影，也有寫書計畫，目前還在討論中。
 

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