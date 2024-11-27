ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

【賈永婕人設崩壞3】賈永婕慈善事業背後藏私心？　爆有高人指點「全是為了她」

▲3年前賈永婕（左）與小S（右）一起到台東做公益。（翻攝自賈永婕臉書）

圖文／鏡週刊

由於賈永婕一路募資募到各界私下皆有意見，最新事蹟是在台北101點燈示愛，遭網友狠批公器私用、以「慈善」包裝自己實則暗爽收割，更有傳言，所謂「抗疫女神」、「護國天使」背後另有它用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧3年前台灣爆發新冠疫情，她發起「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）募捐，短短幾天募得387台，更親自送往前線醫院，因此獲得「抗疫女神」的響亮封號，其實背後是靠各種出錢出力支持。

【賈永婕人設崩壞3】賈永婕慈善事業背後藏私心？　爆有高人指點「全是為了她」

▲有傳蔡明忠（前）建議賈永婕多做公益，方便女兒就讀美國南加大。

知情人士近來向本刊透露，賈永婕當初如此，其實背後藏有私心，因為女兒同樣在3年前，也就是2021年8月要前往美國就讀南加州大學，當時請教富邦集團董事長、南加大董事蔡明忠訣竅，得到「多做公益」的答案；於是她趁著時機成為「天使與女神」般的存在，如今小女兒也要跟著姊姊一起就讀美國南加州大學。

【賈永婕人設崩壞3】賈永婕慈善事業背後藏私心？　爆有高人指點「全是為了她」

▲賈永婕擔任台北101董事長時，投影片被放大檢視，對她自稱「護國天使」與「抗疫女神」頗有微詞。（翻攝自賈永婕臉書）

結果來看，裡子面子都有了而在飄的賈永婕，一路走來帶有雜音，果然不只業界也遭到民間網友質疑，如今用台北101點燈「德杰集團　永婕同心」放閃並促銷公益，「『永婕同心』是哪一項公益？」因為賈永婕宣稱的800萬元捐款，並不全由賈永婕或台北101出資，然而她的說法好像全都是她捐的，更引來批評「原來這就是有錢人的特權，只是刻意用『慈善』的美名包裝。」

【賈永婕人設崩壞3】賈永婕慈善事業背後藏私心？　爆有高人指點「全是為了她」

▲約2年前疫情再起時，賈永婕（中）開始募集捐贈醫材，變得很會喬人、事跟錢，贏得外界一片好評之餘，也出現另派質疑聲浪。（翻攝自賈永婕臉書）

其他批評賈永婕的包括「無聊、假公濟私、當個公司的領導人如何服眾？」「如果每個捐款人都要求冠名亮燈，101是否同意也比照辦理？」「自肥」「老公出錢不代表就可公器私用！」「被她收割得好像是她捐的一樣～」

【賈永婕人設崩壞3】賈永婕慈善事業背後藏私心？　爆有高人指點「全是為了她」

▲賈永婕（左）10月飛到芝加哥跑馬拉松，老公（右）陪伴外、就讀美國南加大的女兒也來聲援，然後她再搭機回台處理公事。（翻攝自賈永婕IG）


更多鏡週刊報導
劇組保母車當自家車使喚！　女星尪扯後腿害她拍戲無法休息
黃子佼遭控強吻、索拍裸照　持未成年性影像讓人設徹底崩壞
【賈永婕人設崩壞4】賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾…命大僅骨折

推薦閱讀

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議

賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馬來西亞老師來台發寫真　網友驚：是G 級長澤雅美
  2. 被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒
  3. 賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕
  4. 小孟老師／11月27日星座運勢　處女超聰明「財運爆爆」
  5. 《周處除三害》王淨阮經天爆「原班底回歸拍續集」！　再掀抄襲爭議
  6. 啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍
  7. 邵雨薇「2優點收服吳慷仁」爆結婚！　曾強押掛急診：是他救命恩人
  8. 賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議
  9. 吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應
  10. 自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366