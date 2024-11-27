賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

▲3年前賈永婕（左）與小S（右）一起到台東做公益。（翻攝自賈永婕臉書）



圖文／鏡週刊

由於賈永婕一路募資募到各界私下皆有意見，最新事蹟是在台北101點燈示愛，遭網友狠批公器私用、以「慈善」包裝自己實則暗爽收割，更有傳言，所謂「抗疫女神」、「護國天使」背後另有它用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧3年前台灣爆發新冠疫情，她發起「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）募捐，短短幾天募得387台，更親自送往前線醫院，因此獲得「抗疫女神」的響亮封號，其實背後是靠各種出錢出力支持。

▲有傳蔡明忠（前）建議賈永婕多做公益，方便女兒就讀美國南加大。



知情人士近來向本刊透露，賈永婕當初如此，其實背後藏有私心，因為女兒同樣在3年前，也就是2021年8月要前往美國就讀南加州大學，當時請教富邦集團董事長、南加大董事蔡明忠訣竅，得到「多做公益」的答案；於是她趁著時機成為「天使與女神」般的存在，如今小女兒也要跟著姊姊一起就讀美國南加州大學。

▲賈永婕擔任台北101董事長時，投影片被放大檢視，對她自稱「護國天使」與「抗疫女神」頗有微詞。（翻攝自賈永婕臉書）



結果來看，裡子面子都有了而在飄的賈永婕，一路走來帶有雜音，果然不只業界也遭到民間網友質疑，如今用台北101點燈「德杰集團 永婕同心」放閃並促銷公益，「『永婕同心』是哪一項公益？」因為賈永婕宣稱的800萬元捐款，並不全由賈永婕或台北101出資，然而她的說法好像全都是她捐的，更引來批評「原來這就是有錢人的特權，只是刻意用『慈善』的美名包裝。」

▲約2年前疫情再起時，賈永婕（中）開始募集捐贈醫材，變得很會喬人、事跟錢，贏得外界一片好評之餘，也出現另派質疑聲浪。（翻攝自賈永婕臉書）

其他批評賈永婕的包括「無聊、假公濟私、當個公司的領導人如何服眾？」「如果每個捐款人都要求冠名亮燈，101是否同意也比照辦理？」「自肥」「老公出錢不代表就可公器私用！」「被她收割得好像是她捐的一樣～」

▲賈永婕（左）10月飛到芝加哥跑馬拉松，老公（右）陪伴外、就讀美國南加大的女兒也來聲援，然後她再搭機回台處理公事。（翻攝自賈永婕IG）



更多鏡週刊報導

劇組保母車當自家車使喚！ 女星尪扯後腿害她拍戲無法休息

黃子佼遭控強吻、索拍裸照 持未成年性影像讓人設徹底崩壞

【賈永婕人設崩壞4】賈永婕作風豪放 生日豔照流出！放閃尺度驚人