賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議

▲一個月前，賈永婕以新任101董事長的身分到立法院財委會備詢，當時「人氣」頗旺。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

當上台北101董事長後，賈永婕成了話題的焦點，包括首次出席立法院財委會備詢，且在老公王兆杰的支持下搭乘頭等艙特地飛回台灣，其他還有「德杰集團 永婕同心」高調點燈，挨批101淪為富人的「放閃公布欄」而道歉；過往防疫募資募到曾被閨密郁方推薦擔任總統賴清德副手，近期則傳出不當開除員工的風波。

最近圈內瘋傳，之前賈永婕走馬上任台北101董事長後，友人曾拜託她多多關照旗下某名員工；雙方聊得很盡興，只是隔天那名員工立馬就被「炒掉」。人脈明明就是賈永婕的強項，但她竟可翻臉跟翻書一樣快速。

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▲賈永婕（左）曾貼出與總統賴清德（右）的合照，自詡兩人顏值相配；她接台北101董事長，也得到賴清德的美言、認為她非常有高度。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

事後本刊循線找上該名友人，對方表示：「這是前一任總經理留下的人事難題，與賈永婕的關係不大。」公器私用爭議燒個不停，加上賈永婕早先的「道歉」，其實也是反串發文。

▲賈永婕擔任台北101董事長時，投影片被放大檢視，對她自稱「護國天使」與「抗疫女神」頗有微詞。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

「道歉」內容包括：「我道歉不應該公開放閃；我道歉不應該打破慣例官僚；我道歉不應該太有創意；我道歉不應該認真幫中華隊應援；我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用；我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞；我道歉一直有活動讓同仁很忙。」

其他反串的「道歉」事項還有，「我道歉加放國慶煙火；我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會；我道歉自從到任後業績比同期成長十多％，讓同仁人仰馬翻；我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長一千多人，日本遊客一直來；我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的。」上述聽得出來賈永婕假裝道歉真列功績。





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