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辻希美17歲女兒「絕美長相首曝光」！母女差20歲宛如姊妹　百萬人朝聖

記者田暐瑋／綜合報導

前「早安少女組。」37歲成員辻希美2007年嫁給演員杉浦太陽，女兒已經17歲，選在生日當天正式進軍演藝圈，長相也首次曝光，一雙水汪汪大眼睛遺傳父母的優良基因，所有社群網站加起來追蹤數突破百萬，人氣相當驚人。

▲過希美17歲女兒長相曝光。（圖／翻攝自YT／過希美、希空）

▲辻希美17歲女兒（右）長相曝光。（圖／翻攝自YT／辻希美、希空）

辻希美女兒26日滿17歲，在這天同步宣布進軍演藝圈，剛開設個人Instagram，短短2小時內迅速吸引超過10萬粉絲關注，以往她不輕易露出真面目，頂多是半張臉示人，出道這天她在YouTube頻道首次露臉亮相，甜美臉蛋融合了父母的優點，一雙明亮大眼還有高挺鼻樑，造型也呼應了媽媽辻希美在早安少女組時期的風格，身穿針織洋裝配上公主頭，宛如公主一般。

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▲過希美17歲女兒長相曝光。（圖／翻攝自YT／過希美、希空）

▲希空長相甜美。（圖／翻攝自YT／希空）

辻希美與杉浦太陽2007年結婚，同年生下長女希空，結婚17年育有4名子女，希空目前就讀於高中二年級，此前已在Instagram上以糕點作品獲得逾53萬粉絲的支持，9月份起在TikTok上活躍，迅速吸引了44萬粉絲，許多人大讚「和媽媽真的長好像」、「還有可愛兔牙耶」、「完全是偶像長相」。

▲過希美17歲女兒長相曝光。（圖／翻攝自YT／過希美、希空）

▲辻希美和女兒宛如姊妹。（圖／翻攝自YT／辻希美、希空）

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