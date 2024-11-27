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寫在《永夜星河》結局震撼一幕之後　嗑的不只是CP：結局不是最重要

文／潘慧中

《永夜星河》完結了，雖然結局最後一幕讓我震撼到瞪大眼睛心想編導您真敢拍、發現劇大火後沒趕緊拍個現代番外篇，但不得不承認，整部劇想傳達的概念很完整，所有角色都貼合著「 每個人的存在都有他自己的意義」的主軸發展故事。

▲▼永夜星河。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

▲《永夜星河》已經完結一個禮拜了QQ。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

慕聲（子期）是自厭型人格，剛開始只為了保護、輔佐、成就阿姊而活著；妙妙在現實生活中就是一個社畜，過著日復一日的生活，凡事忍耐，不想再因正義感牽累他人，到了虛擬世界只想著破關重回現實；慕瑤一心只想著獨自對抗怨女報滅門之仇；柳拂衣則是想成為天級捉妖師，網盡天下妖物，免得再傷所愛之人。

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然而關於自己存在的意義，當然不是很早就能看清的。因此劇中所有角色，無論是人或妖都用最橫衝直撞的態度在闖蕩，即便傷痕累累，還是要不停提醒自己拼盡全力、誠實地直面心魔、做錯了就懺悔補償，才有辦法成就自己與他人的人生。

而在找尋存在意義的過程中，《永夜星河》用了很大的篇幅在強調一定會頻繁遇到恐懼和悲傷。當我們害怕的時候，一旦發現更強大的勢力，就容易去依附、聽從；當我們選擇了想要的生活，勢必會造成某種程度的破壞，小至內在情緒，大至周遭的關係變化。

▲▼永夜星河。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

▲▼《永夜星河》好幾幕都讓我哭到以為自己是水做的（？（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

▲▼永夜星河。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

《永夜星河》虛則演繹捉妖過程中的面對心魔、認錯彌補、直視害怕與悲傷的環節，實則映照出本劇的創造重點：你不是孤獨的，每個人的靈魂既脆弱又勇敢，接納各種情緒，享受各種情緒過後所帶來的後座力，並記得擒住良善的那道微光，才能找到自己所認同的存在意義，才能知道自己以後該怎麼活下去。

人生每一步都在構築全新的視野，同時每一步也都在摧毀某些人事物，各種樣貌不同的幸福美滿，背後總是踩踏著無數變亂所建造出來的，生活就是救贖，救贖就在於生活中。

「結局雖然很重要，但也不是最重要的……就像有人已經把你領到了天堂門口，你推開門就已經能獲得幸福了，但你卻因為膽小退縮，那多可惜。」

身為觀眾，能因此檢視人生，並產生更多角度的想法，便是此劇的深層存在意義。

▲▼永夜星河。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

▲子期和妙妙到了現代一定會更幸福的！但就是不演出來啊～觀眾能怎麼辦呢！！（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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