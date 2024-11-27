丁海寅突拒演「日韓合作大戲」　坂口健太郎因他答應接拍…電視台慌了

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星丁海寅因演出韓劇《媽媽朋友的兒子》，在亞洲知名度持續高漲。而他近日被日媒爆出臨時拒演2025年日韓合作大劇，且共演演員是日星坂口健太郎，由於新劇即將開拍，主角突然退出，令劇組陷入一片慌亂。

▲丁海寅突拒演日韓合作大戲，原本再過幾個月就要開拍。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，日本TBS電視台與南韓製作《愛的迫降》、《媽媽朋友的兒子》的公司合作，將聚集日韓兩國頂尖幕後工作者，預計明年2月開拍新劇。然而開拍前剩下不到4個月，已經內定的男主角之一丁海寅的團隊突然表示「不演了」，儘管電視台強烈力邀，最終未能簽約接拍。另外，坂口健太郎是以丁海寅會演出的前提下答應演出，得知對方辭演也感到錯愕。

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▲另一位男主角坂口健太郎是以丁海寅接演為前提而答應演出。（圖／翻攝自X）

而籌備中的新劇，是描述獸醫與韓國律師從衝突到相互信任，各自找回自己的人生，成為跨越國界的好搭檔。同時加上浪漫元素的大戲。

報導指出，該劇企劃原本就以丁海寅為中心打造，如今計畫落空，TBS高層臉色大變，目前已經下令「尋找可以取代的韓流明星」。TBS電視台相關人士透露，目前雖然有幾個人選，但是要找跟丁海寅同等級的演員並不簡單，因此陷入難關。

這次拒演事件也凸顯出日韓娛樂圈文化上的差異，儘管TBS與丁海寅的經紀公司FNC娛樂關係良好，但在南韓，敲定演員在最後一刻取消或企劃擱置的情況是很正常的情況。相較下日方顯得慌亂。

而近年南韓演員接演日劇的例子激增，除了有機會獲得高片酬，又能增加國際知名度，而日本的電視台也承受相當大的預算壓力。丁海寅沒有說明辭演理由，但是有傳言指出，他有可能將目標轉向更國際化的好萊塢市場，而非局限於日本。

坂口健太郎原本是因為丁海寅而點頭接演，如今丁海寅確定退出劇組，如果找不到同頂級明星接替，他也很有可能重新考慮是否繼續接拍。有關這波拒演風波，TBS電視台不斷以「負責人不在」，聯絡不上宣傳部門的人為由，並未對外回應。