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「扯鈴小王子」闖春晚　紀詠勳苦練12年傷痕爬滿手

記者李欣容／台北報導

「扯鈴達人」紀詠勳靠著扯鈴技藝，從山東衛視《我是大明星》的比賽中脫穎而出，被央視春晚導演挖掘，獲邀參加央視《直通春晚》的節目，錄製最後成功拿到春晚的門票，紀詠勳一路過關斬將，興奮說：「能有機會可以表演給幾億人看，覺得像做夢一樣，期待未來有機會能夠站上小巨蛋，表演給更多人看。」

▲▼ 紀詠勳上春晚 。（圖／LINE TV提供）

▲紀詠勳為了扯鈴，練到全身是傷。（圖／LINE TV提供）

LINE TV全力打造紀詠勳，一開始素有「傷痕小王子」之稱，因為他雙手手臂都是練扯鈴留下的傷痕，小時候內向、害羞的他，有次看到一場精彩的扯鈴表演，被表演者自信、發光的模樣深深吸引，他便暗自許下心願，未來也要成為一個扯鈴表演者。

▲▼ 紀詠勳上春晚 。（圖／LINE TV提供）

▲紀詠勳將扯鈴結合武術。（圖／LINE TV提供）

紀詠勳從國小一路練到高中，曾連續3年獲得民俗體育錦標賽男子個人扯鈴冠軍，但紀詠勳並未因此而自滿，為了精進扯鈴技術，他還學了九節鞭、雙節等武術，將其融入扯鈴中。

▲▼ 紀詠勳上春晚 。（圖／LINE TV提供）

▲紀詠勳未來想朝全方位藝人發展。（圖／LINE TV提供）

新的一年紀詠勳也有了新的目標，紀詠勳表示：「去年簽了經紀公司，因為扯鈴的演出，發現自己熱愛表演也享受舞台，今年即將從台藝大戲劇系畢業，未來也想學以致用，演出給更多人看。」

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關鍵字

紀詠勳, 扯鈴小王子, 春晚

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