第一次見白家綺家人「這情況」　吳東諺喊：有點小尷尬

記者李欣容／台北報導

吳東諺和白家綺秘戀半年，去年10月閃電宣布結婚，如今已懷有6個月身孕，農曆年將至，吳東諺第一次以父親身分過年格外興奮，回想起第一次見到老婆家人，他笑說，「大家很熱情，但帶點小尷尬的方式在歡迎我。」但好在共同話題很多，很快就熟絡了。

▲吳東諺劇組休息，在家陪老婆。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

吳東諺日前趕拍八點檔《炮仔聲》目前正在休息，預計年後開拍，顧及到白家綺肚子越來越大，吳東諺沒打算要出遠門，但他曾答應女兒要是考試考得好，會帶她們去六福村玩，只希望過年人潮不要太多，「第一次以爸爸身分過年，很幸福、溫馨，我帶著老婆，老婆肚子裡又有我們的兒子，也是我一直嚮往的生活。」

▲白家綺、吳東諺差5歲姐弟戀修成正果。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

第一次見到白家綺家人，吳東諺笑說，「我記得是我老婆哥哥生日，幾乎全家都到了，我是拍戲完趕過去，進去大家也是用很熱情，但帶點小尷尬的方式在歡迎我，但因為我們有很多共同話題可以聊，之後也相處得越來越融洽。」

▲吳東諺第一次見老婆家人小尷尬。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

白家綺21歲時結了第1次婚，接連生下2個女兒，離婚後獨自帶小孩，本來沒想過要再婚，但被吳東諺的毅力感動，點頭再嫁，日前曬出寶寶的超音波照，笑說寶寶很像吳東諺，肯定是乖巧的好孩子。