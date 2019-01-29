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新版《惡吻》阿金是他！「呆萌外表」追到《如懿》最美女星

記者洪文／綜合報導

《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》預告前一陣子掀起熱議，不少網友認為王大陸像是「穿著直樹戲服的阿金」，角色應該搞錯了。劇組公布直樹的班上同學卡司名單，除了五熊（蔡頤榛）、「這群人」展榮、展瑞、茵聲、董仔之外，最受矚目的便是飾演「阿金」的陳柏融。

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

▲《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供，以下同）

在《一吻定情》演出「阿金」的陳柏融，自2012年演出《智聖先師》出道，因呆萌俊秀的外表被美譽為「台版小栗旬」，也是林依晨的師弟，近年拍攝多部大陸戲劇作品，現任女友追到《如懿傳》被網友稱為「最美角色」的名妓張予曦，成為話題新寵。

陳柏融表示，自己比阿金更傻、更衝動，自曝高中畢業後曾經為追萍水相逢的日本女生，真的跑到日本２年，期望能與她再度相逢，卻發現原來兩人一個在東京、一個在大阪，相差十萬八千里，而他與女主角「湘琴」林允的對手戲，也充滿火花，完全表現出阿金為愛痴傻，不顧一切地默默守護湘琴。

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

蟬聯台灣訂閱人數最多YouTuber「這群人」展榮、展瑞、董仔、茵聲齊聚《一吻定情》，即使年紀超過30歲，演出卻無違和感，展榮與展瑞受訪表示，「飾演F班學生算是新體驗，以往在學校都是乖學生。且F班學生並不是壞學生，只是學科不厲害。」進一步談到「飾演高中生多少有點壓力，學生演員們不要打扮就有青春活力，但也多虧他們，他們也給我們帶戲，讓我們覺得自己是那個時間線的人。一進入那個環境下，就被同學們的青春洋溢氛圍所感染。」

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

而第一次演出電影的董仔，受訪時難掩興奮心情表示「電影處女秀，第一次很緊張。」對於飾演片中江直樹百萬粉絲團站長-馬玫瑰，曾經當過迷妹的她詮釋起來得心應手，董仔表示「只要想像你的眼裡，只有你的偶像就對了。眼裡只有他，愛心一直在浮現。加上我有十姐妹，十位長腿妹妹，又有啦啦隊，整個人就很有氣勢，自然就演出來就是團長玫瑰了。」

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）
 
近來人氣頗紅的茵聲與五熊，片中飾演女主角林允-湘琴的閨密，對於首次與林允合作兩人都大讚林允太可愛，兩人談到片場趣事時表示，喜歡喝奶茶的林允，她去買了飲料回來都會帶給她們一杯，令兩人驚訝她的貼心與細心。林允而後也請客全劇組喝飲料，而那時一句玩笑話，「謝謝湘琴請客，希望天天都有」，希望天天都能被請客喝飲料，結果林允真的連續五天都請客喝飲料，兩人才跟林允說那是玩笑話，讓她不要再破費了。

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）

不僅是茵聲與五熊對於和林允的合作經驗十分愉快，展榮與展瑞也大讚林允，私底下個性真的滿純真，林允許多現場的真實反應，反倒成為電影裡最自然的演出，有著渾然天成可愛呆萌，賦予湘琴這個角色全新的生命力。
 
頂著招牌平頭，充滿喜感的「浩子」，此次則為了《一吻定情》變「髮」圖強，戴上馬桶蓋長假髮飾演F班的南波老師，不過，F班的學生可不是省油的燈，身為班導也慘遭戲弄。一場防災演習的戲，飾演F班學生的茵聲、五熊拿滅火器對全班狂噴，浩子全身慘遭粉末洗禮。而茵聲與五熊拿著滅火器，她們倆也自比好像「霹靂嬌娃」，電影中除了展現搞笑外，也展現了帥氣的一面，有種動作戲的感覺，演起來感覺格外新鮮。

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／車庫提供）
  
改編自漫畫《淘氣小親親》的電影《一吻定情》，曾被多次改編為電視劇，但此為首度海外電影化，《我的少女時代》導演陳玉珊、男主角王大陸電影《一吻定情》再度合作，故事描述勇敢少女原湘琴猛追天才少年江直樹的故事，對直樹來說愛情只是浪費時間，在湘琴表白失敗準備放棄之際，沒想到爸爸居然帶自己搬進了直樹家。一個猛追，一個猛逃，湘琴從高中一路追到大學，兩人上演著甜蜜、爆笑、不可思議的愛情故事。

《一吻定情》將於2月14日情人節在台上映。

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關鍵字

惡作劇之吻, 一吻定情, 這群人, 阿金, 陳柏融

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