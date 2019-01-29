皮克斯動畫師加持 ！《愛．滿人間》致敬經典電影2大彩蛋

記者洪文／綜合報導



經典電影《歡樂滿人間》1964年將動畫置入真人演出中，兩者之間新奇又完美的互動讓觀眾驚歎不已，更留下難已抹滅的美好回憶。導演勞勃馬歇爾拍攝續集《愛．滿人間》特別找來皮克斯與迪士尼的動畫師，設計出一系列的手繪動畫結合真人演出的場景，讓企鵝、大象、小狗穿上套裝與主角一同共舞，更讓孩子爬進浴缸跳進海洋仙境，創造出歡愉奇幻的想像世界。

▲《愛．滿人間》劇照。（圖／迪士尼提供，以下同）



《歡樂滿人間》是迪士尼影業創立至今獲獎最多的傳奇電影，更是象徵迪士尼精神的重要作品，各界期待續集多年，直至逾半世紀後迪士尼覓得完美組合才正式讓這位史上最富盛名的魔法褓母-瑪莉包萍再次與世人見面。《愛．滿人間》故事延續首集，相隔25年後瑪莉包萍再次回到班克斯家，帶著她的神奇魔法為陷入困境的一家人，帶來歡笑與希望。

導演勞勃馬歇爾表示：「《歡樂滿人間》是我小時候看過的第一部電影，它開啟了我對電影的喜愛，以及對於冒險、幻想與音樂結合的熱情。能夠拍攝《愛．滿人間》讓我感到既榮幸又緊張，這是我向年輕時代的經典音樂電影致敬的機會。」

《愛．滿人間》讓企鵝、大象、小狗穿上套裝與主角一同共舞，向前作《歡樂滿人間》致敬，更為電影帶來一股清新且令人著迷的氛圍。導演勞伯馬歇爾感動地表示：「我們都非常高興能將這種獨特的藝術形式重現大銀幕，能夠有機會與這些迪士尼、皮克斯動畫師合作，將親手繪製的每一幀畫面放進作品中，對所有人來說都是一生難有的激動。」

這次《愛．滿人間》中的驚喜彩蛋不僅是重現手繪動畫歌舞，首集男主角迪克凡戴克也在《愛．滿人間》裡客串退休的銀行老闆道斯先生，現年93歲的迪克保養得宜，劇組甚至還需要替他畫老妝，以讓他更接近電影中的長者形象。而能歌善舞的林曼奴爾米蘭達接替迪克凡戴克演出男主角點燈工人，繼續用音樂為迷惘的人們點亮人生方向，延續這股美好精神的傳承。

導演勞勃馬歇爾：「對於不斷變化的世界，人們感到不確定和脆弱，有一些東西讓我們擺脫日常生活，並提醒我們世界上仍有魔法和奇蹟存在。」在近百年前，作家P·L·崔佛斯創造了一個在平凡生活中也可能發生神奇事物的世界，瑪莉包萍所代表的樂觀、風趣、魔力、希望與純真，是時至今日人們都在努力追找尋的能量，《愛．滿人間》提供了人們所需要的這些重要的元素，如同華特迪士尼所說：「迪士尼電影並不單是給孩子們看，而是獻給那些內心充滿童真的人。」

《愛．滿人間》由《芝加哥》導演勞伯馬歇爾執導，幕後團隊更全數為橫掃影壇技術獎項的箇中好手，奧斯卡最佳攝影迪安比比、奧斯卡最佳藝術指導約翰邁爾、3度獲得奧斯卡最佳服裝設計的桑迪鮑威爾、艾美獎最佳剪接入圍瓦耶特史密斯、奧斯卡最佳化妝獎彼得金恩，更有金球獎最佳女配角艾蜜莉布朗、奧斯卡影后梅莉史翠普、影帝柯林佛斯、音樂才子林曼奴爾米蘭達攜手演出，黃金團隊搭建出細膩，要帶領觀眾重回浪漫典雅的倫敦風情。

《愛‧滿人間》描述大蕭條時期的倫敦，人心惶惶，處處可見蕭瑟寂寥，班克斯一家更是壟罩在低氣壓之下，三個孩子因為喪親之痛，鬱鬱寡歡，父親麥可班克斯束手無策，就在他幾乎失去所有希望的時候，神奇的魔法從天而降，麥可兒時的褓母瑪莉包萍驚喜現身！瑪莉開朗樂觀、充滿活力，還有許多古靈精怪的主意，而她的出現，彷彿是一道清新曙光，讓低迷許久的麥可和三個孩子，有機會走出陰霾傷痛，找回笑容重新去愛。

《愛‧滿人間》將於2019年2月1日農曆春節在台上映。