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郭雪芙一戀愛「活得沒有自己」　男友嫌就不工作…遭公司冷凍真相曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭雪芙被爆和孫其君拍戲假戲真作，令男方正宮女友K小姐大崩潰，自己則傻傻淪為小三。她近年轉戰大陸拍戲，緋聞曝光也成了兩岸娛樂圈熱搜話題，過去在節目中談舊戀情的影片也被挖出，當時坦承出道時因為男友變得無心工作，甚至因此遭到經紀公司冷凍。

▲郭雪芙自曝踏入演藝圈談過戀愛，為男方無心工作遭冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙自曝戀愛「很傻很天真。」（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

郭雪芙3年前在陸綜《火星情報局》自曝，談戀愛時「很傻很天真」，當時公司為自己安排的工作，只要男友嫌棄，「我就會覺得，他講的好像是對的，然後變得無心在工作上，所以我被冷凍了一段時間。」她當時仍以男友為主，「就是他說什麼都好」，直到有一天發現對方越來越冷淡，接著又發現男友手機有跟別的女生的照片和私訊，問了反而被男友罵偷看手機。

▲郭雪芙自曝踏入演藝圈談過戀愛，為男方無心工作遭冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙為戀愛無心工作。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙自曝踏入演藝圈談過戀愛，為男方無心工作遭冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙戀愛時覺得：「男生說什麼都好。」（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙自曝踏入演藝圈談過戀愛，為男方無心工作遭冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙坦承戀愛以男生為主，結果遭公司冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

自認沒有很多戀愛經驗，郭雪芙發現被劈腿整個人傻了，「我只記得回家路上，感覺好像在拍MV，邊哭邊開車。」她每天以淚洗面，也不敢跟家人講，一個人承受所有事情，活得沒有自己，最後決定和男方斷了所有聯繫，走出情傷後說：「女生不能活得沒有自己。」

▲郭雪芙自曝踏入演藝圈談過戀愛，為男方無心工作遭冷凍。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

▲郭雪芙發現一戀愛活得沒有自己，決定和男方斷絕聯繫。（圖／翻攝自YouTube／火星社區）

郭雪芙2008年踏入娛樂圈，因為拍速食廣告走紅，陸續拍偶像劇《就是要你愛上我》、電影《變身》等人氣竄升，不過2015年時戲劇作品大幅減少，接著被週刊爆料，她因為不乖乖簽下3年約，慘遭經紀公司冷凍，傳出推掉10幾個新戲邀約，將近1年沒有戲劇作品。她當時透過經紀人否認冷凍，並在微博發文「休息是為了走更長遠的路」，這次在陸綜中提到感情事，並未強調這段舊戀情的時間點，留給外界想像空間。

▲郭雪芙曝戀愛史，「男生嫌棄，我就覺得他說的是對的」。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

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