馮紹峰「一句話」換來飛踢　曝和趙麗穎相處：要很小心

記者李欣容／綜合報導

夫妻檔趙麗穎與馮紹峰同台演出《知否知否應是綠肥紅瘦》，兩人在劇中也展開了夫妻生活，馮紹峰戲外十分幽默，曾因為一句台詞惹笑趙麗穎，她作勢要飛踢馮紹峰，戲裡戲外都甜蜜。

▲趙麗穎 《知否》結婚照。（圖／LINE TV提供）

馮紹峰曾表示趙麗穎拍戲時非常認真，「跟她對戲要小心、認真，不能馬虎的。」因為上戲前，趙麗穎需要花很多時間準備劇本，馮紹峰則是屬於短暫記憶力，現場劇本不離手，努力背台詞。

▲馮紹峰逗笑趙麗穎。（圖／LINE TV提供）

劇中有一幕趙麗穎跟馮紹峰在公布科考放榜時相遇，馮紹峰稱呼趙麗穎戲中小名「小六」，後面自己多加了一句台詞，「你也中了」，惹笑趙麗穎，趙麗穎立刻作勢要飛踢對方，笑說：「你哪個招？」

▲張佳寧飾演盛如蘭。（圖／LINE TV提供）

另外，趙麗穎飾演的盛明蘭，與盛家的兩位姊姊墨蘭（施詩 飾）、如蘭（張佳寧 飾）互動頻繁，某場戲明蘭對著墨蘭說，「咱們姊妹是一個團體，因為姊姊犯了錯，我這個做妹妹的也要平白無故受牽連。」趙麗穎自己講完絲毫沒察覺「團體」一詞不適宜，是「一體」才對，惹得施詩笑說：「我們是個女團！」

▲馮紹峰、趙麗穎戲裡戲外都甜蜜。（圖／LINE TV提供）

《知否知否應是綠肥紅瘦》在台灣得到許多人的關注與支持，趙麗穎得知後也非常開心，她表示：「謝謝大家的支持，聽說《知否》在台灣播得很好，很高興大家這麼關注《知否》與盛明蘭。最後也祝大家新年快樂，諸事大吉。」