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王源首回應出國留學！　「做了艱難的決定」洩暫退演藝圈

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男團「TFBOOYS」成員王源首度回應出國留學的心情。他2018年底錄製的音樂節目於28日播出，演唱結束後主動提及要念大學的想法，「這個其實是我一個蠻難的決定……我之後學習的重心要放在音樂上。」他的發言也暗示出國留學後，會影響未來的演藝活動。

▲王源再音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博） 

▲王源在音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博／王源）

王源表示18歲了特別糾結，一直在想到底想要什麼、喜歡什麼，明年要考大學了，於是做了一個艱難的決定，「要把我之後學習的重心要放在音樂上，如果我在國內一直走大家意料之中、情理之中的路，可能就一直走下去，平平穩穩也不會有什麼起伏，但是我覺得把重心放在音樂上這件事情，唯一對我有利的因素，就是我喜歡音樂，但其他各方面，家人、朋友、工作都其實對我是不太有利的」，坦言為此糾結許久，最後說：「反正我才18歲，我就算耽誤幾年，我回來我也才20出頭，這麼好的年紀，就是用來做一點自己喜歡的事情。」他話還沒說完，主持人已經低頭掩面「說得我快哭了。」

▲王源再音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博）

▲王源坦言做了艱難的決定。（圖／翻攝自微博）

▲王源再音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博）

▲王源表示這個決定（出國留學），對家人、朋友、工作其實不太有利。（圖／翻攝自微博）

▲王源再音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博）

▲王源說自己才18歲，「我就算耽誤幾年，我回來我也才20出頭。」（圖／翻攝自微博）

事實上，王源在上個月被目睹現身伯克利音樂學院在北京的的面試會場。他出國留學勢必大幅減少在大陸的演出工作，形同暫退娛樂圈，他在節目中並未直接提到出國2字，僅透露今後學習重心想放在音樂，發言被網友狂讚「他活得好透徹啊」、「有夢要好好追啊」、「每個字說出來都需要勇氣」、「放棄流量，也是很敢了。」

▲王源再音樂節目中，首度提及出國留學的心情。（圖／翻攝自微博）

▲網友稱讚王源有自己想法，甚至有人形容「放棄流量，也是很敢。」（圖／翻攝自微博）

據悉，王源報考的音樂名校，也是歐陽娜娜正在波士頓就讀的學校，女方在錄取後宣布暫別演藝圈。他曾在實境節目裡談起自己對大學的想法，「我想去學流行音樂，然後我就在想去伯克利學，它是全球學流行音樂最好的學校」，確定錄取後將正式成為女神學弟。

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