馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚

記者陳芊秀／綜合報導

新加坡男星馮偉衷在紐西蘭參加軍事演習時，被榴彈炮車輾壓重傷去世，得年28歲。他的圈內女友胡佳琪在追思會中悲痛崩潰，經紀公司負責人28日表示，火化的骨灰已經撒入大海「自由了。」

▲胡佳琪、馮偉衷原本準備結婚，不料男友軍訓發生意外身亡。（圖／翻攝自IG／胡佳琪）

經紀公司午言媒體負責人許振榮，代替馮偉衷父母發文，「馮偉衷自由了」，眾人於28日下午出海，「在靠近烏敏島的海域，我們看著你緩緩的潛入海中。反覆的道別，終於也要劃上句點了。」他最後一段寫到，「謝謝你這幾年來的信任，無私的付出，一股勁的努力。快樂遨遊的當兒，記得，要等著我。」出海照令粉絲忍不住心痛，眾人輪番留言「最好的天使再見了」、「你已經活在我們大家心裡面，翱翔吧，我們再見了。」

▲馮偉衷海葬，家人將骨灰灑入大海「他自由了」（圖／翻攝自IG／許振榮）

胡佳琪在馮偉衷意外離世後陷入崩潰，連發近百則文發洩失去摯愛的悲傷，意外發生前，兩人原本有結婚共度一生的打算，沒想到突然天人永隔。有署名Autumn.ying的插畫家以2人為原型畫出婚紗照，一張是新郎、新娘相擁而笑，一張是新郎單膝下跪，拿出戒指求婚，她也透過限時動態分享感謝，直到現在仍難以走出傷痛，網友也持續留言安慰「加油，他在另一個世界，守護著你。」

▲胡佳琪透過限時動態曬「婚紗照」圓夢。（圖／翻攝自IG／胡佳琪）



【許振榮IG全文】

馮爸爸馮媽媽想讓我代他們告訴大家, 馮偉衷自由了。

接近午後的天氣，陰陰涼涼的。

小船隻在平靜的海面上穿行。

在靠近烏敏島的海域，我們看著你緩緩的潛入海中。

反覆的道別，終於也要劃上句點了。

不想給大家負擔，是你一貫的風格。

瀟灑自如，是你一直以來的個性。

謝謝你這幾年來的信任，無私的付出，一股勁的努力。

快樂遨遊的當兒，記得，要等著我。。



