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孫生證實丟《麻辣》主持棒！　首揭「不爽酷炫」真相

記者許皓婷／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」以無厘頭風格受到喜愛，團員孫生更躍至幕前擔任《麻辣天后傳》助理主持，但一向搞笑的他，前陣子卻突然在個人IG發火怒嗆「忍三年了！瞎透真的瞎透」，引起粉絲關心，更被爆出他不爽的對象就是酷炫，對此，他本人也首度出聲回應。

▲孫生回應不爽酷炫。（圖／翻攝自IG／孫生、酷炫）

▲孫生、酷炫同為「Wackyboys 反骨男孩」團員。（圖／翻攝自IG／孫生、酷炫）

孫生因近日突然在IG上怒嗆「忍三年了！瞎透真的瞎透！」並吐露無奈心聲：「我只是想要開開心心的做愛的表演！我只在意表演，其他事我受夠了！」引來熱烈討論，接著，更被爆出他不爽的對象其實就是酷炫。

▲孫生回應不爽酷炫。（圖／翻攝自IG／孫生、酷炫）

▲孫生IG發文。（圖／翻攝自IG／孫生）

孫生原是《麻辣天后傳》助理主持人，最近卻從節目中悄悄消失，被爆是因為團員酷炫惹惱製作人孫樂欣，不得不暫時離開。利菁向來疼孫生，這回也無奈表示：「小孩們一而再、再而三不懂事，想來就來，不爽就說不來。」吐露夾在中間的為難。

而孫生PO文不爽的對象引起熱議，矛頭更頻頻指向是好兄弟酷炫，他23日則發文，直接一句話否認外界傳聞：「我這講的也不是堯宣（酷炫本名）啊⋯！」酷炫受訪時也澄清跟孫生之間「沒事」，尾牙還抱著哭，「我們不會解散，我們還是很好。」

▲孫生回應不爽酷炫。（圖／翻攝自IG／孫生、酷炫）

▲孫生澄清PO文對象不是酷炫。（圖／翻攝自IG／孫生）

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孫生, 酷炫, 反骨男孩

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