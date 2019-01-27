時速150km追車拍攝！周杰倫監製《叱咤風雲》20台百萬賽車撞爛

記者洪文／綜合報導

亞洲首部高規格職業賽車電影《叱咤風雲》開拍至今受到廣大粉絲關注，電影製作規模浩大，斥資超過3億，創造高規格亞洲賽車聯盟，出動多部億萬經典跑車，拍攝期達4個月終於在2018年11月正式殺青，昨日（26日）舉辦殺青酒宴，席開25桌。監製周杰倫與製作、出品人劉畊宏、彭小刀、導演陳奕先、演員昆凌、曹佑寧、范逸臣、高英軒、林慶台等人皆出席同歡。

▲《叱咤風雲》殺青酒宴。（圖／創映電影、量能影業提供，以下同）



周杰倫、劉畊宏、彭小刀三人一同向所有工作人員表示感謝所有人辛勞，為犒賞工作人員，劇組還準備抽獎活動，祝賀殺青與祝賀大家新年快樂。彭小刀說：「感謝所有參與的工作人員，希望與創映電影、量能影業一起經營的『創能計劃』可以給更多演員和電影工作者舞台。」

監製周杰倫現身電影《叱咤風雲》殺青酒宴鼓舞現場團隊士氣，他表示近期與導演陳奕先正在進行後製剪接的討論，他發現導演比他自己還像「工作狂」，「我發現他（指陳奕先導演）每個Take都會看，我以為是用每次拍攝的最後一個Take，結果他比我還龜毛！」

周杰倫還表示因自己也是導演，在剪接過程很仔細觀察每一位演員的表現，他們演技精湛，還特別點出范逸臣表現讓他印象深刻，最後更搞笑說：「而且我發現導演沒有因為跟畊宏交情好而留給他比較多鏡頭，這表示電影真的要大賣了！」劉畊宏也笑說：「這也是我們當初就跟奕先討論好的，希望他拍攝沒有壓力，一切以電影為主。」

導演陳奕先也在最後感性的說：「很多人會質疑亞洲人拍的賽車電影一定不會好看，這是對我們很好的激勵。」他更感謝所有幕後工作人員，他激動的說：「我們一起做了一件做不到的事，現在正在剪接，我不會放過任何一個精彩片段，因為這是所有人努力的結果，請大家相信我們，一定可以拍好一部屬於亞洲的大型賽車電影，這部電影未來會是我們全體工作人員的驕傲！」

事實上很多參與電影《叱咤風雲》拍攝的工作人員都紛紛表示這是一部自己工作生涯中「耗時最長」、「最難拍」的電影，因為電影需要上百台車、又需要在高速下拍攝，更有許多危險鏡頭需要專業特技車手出馬，每個鏡頭都需要「精打細算」，導演陳奕先更表示：「這是一場『瘋狂的冒險』，無論是自己無中生有，建構一個不存在的『亞洲賽車聯賽』，還是為了拍攝驚險的翻車、飛車、撞車畫面，將近20台超過百萬的賽車，甚至把價值百萬的賽車撞爛，都是瘋狂的決定。」

為求賽車競速鏡頭到位、逼真，《叱咤風雲》劇組打造一台「追車專用」攝影車，時速可高達150公里，只為讓觀眾在各種鏡位角度中與賽車手同步感受高速的快感。在拍賽車場戲時，為了搶日光時間，劇組、包含所有演員都必須每天在凌晨4點準備整裝，出發到台中麗寶國際賽車場拍攝，長達1個月的時間，相當辛苦，也因此建立起深厚的革命情感。

《叱咤風雲》由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，天鵬公司發行，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演，故事描述一個賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾）為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾）挑戰從未接觸過的方程式賽車，車王李一飛（范逸臣 飾）看他毫無賽道經驗，不過是個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。 《叱咤風雲》預計2019在台上映。