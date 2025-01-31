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愷樂、楊晨熙都閃婚當媽！優格姐姐嫁實況主　盤點兒童台5姐姐近況

記者劉宜庭／綜合報導

兒童台的「姐姐」們陪伴許多人度過童年，為觀眾們留下美好的回憶，如今她們的生活有了不同的發展，以下盤點5名兒童台姐姐近況，雖然有些人已經離開演藝圈，但都在各自的人生道路上繼續發光發熱。

1.優格姐姐


▲優格姐姐。（圖／翻攝自臉書／優格 - Doremi姐姐）

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優格姐姐（後改為DoReMi姐姐，本名：林姵君）活躍於電視與直播平台，與實況主丈夫Xargon於2016年結婚後，共育有一子一女，這段時間生活重心都投入在家庭，一直到2024年6月首次重返外景主持，當時還不禁感嘆：「真的久違了8年吧。」

2.蝴蝶姐姐

▲愷樂曬出與兒子的合照，大批明星好友送上祝福。（圖／翻攝自愷樂Instagram）

▲蝴蝶姐姐。（圖／翻攝自愷樂Instagram）

蝴蝶姐姐（本名：簡愷樂）從兒童台姐姐一度轉型性感女神，卻在2020年捲入羅志祥與周揚青的感情風波後淡出演藝圈，消失4年後突然曬出寶寶超音波照，宣布結婚生子喜訊，之後更新社群網站頻率明顯增加，不時會曬出育兒點滴，以及與婆婆相處的日常，曾PO出糖葫蘆照片配文：「糖糖～葫蘆葫蘆～婆婆經過都會買給我吃。好感恩，心裡也甜甜。」

3.草莓姐姐

▲草莓姐姐。（圖／翻攝自Instagram／strawberryjjj）

▲草莓姐姐。（圖／翻攝自Instagram／strawberryjjj）

草莓姐姐簡皎竹2018年與同為YOYO家族的香蕉哥哥林掄元結婚，成為家族內第一對夫妻，並於2019年迎來兒子。兩人也成立YouTube頻道「香草CP」，記錄甜蜜的婚後親子生活。

4.布丁姐姐

布丁姐姐。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文 布丁姐姐）

▲布丁姐姐。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文 布丁姐姐）

陳櫻文（布丁姐姐）與丈夫「小夫」婚後育有三個兒子，她曾透露原本沒打算生第三胎，意外懷孕後，老公原本期盼會是女兒，沒想到產檢發現又是男孩子，當場覺得晴天霹靂，走出醫院還剛好下雨打雷，便跟她說：「妳看，老天也在為我哭泣。」不過遺憾歸遺憾，還是希望小孩健康就好。

5果凍姐姐

▲果凍姐姐。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲果凍姐姐。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

果凍姐姐（本名：楊晨熙）與大飛（吳志慶）曾經論及婚嫁，2021年和平結束9年戀情，2023年嫁給圈外建商老公並且證實懷孕，隔年4月平安生下女兒「小龍女」，夫妻倆還一起投資火鍋店，「基本上主要是我老公投資大部分，當初我們想要開店，我給他很多意見。」

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