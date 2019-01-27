ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

頑童御用DJ Afro晉級「世界DJ大賽6強」　粉絲國旗應援：獎留台灣

記者洪文／綜合報導

Red Bull Music 3Style世界DJ大賽26日半夜公布總決賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro確定晉級，將在27日下午5點在中正紀念堂同台較勁，選出今年度的世界DJ大賽冠軍。

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

▲頑童御用DJ Afro晉級Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強。（圖／Red Bull提供，以下同）

昨日最後一場資格賽由來自美國的J. Espinosa獲勝，他以驚喜的原創風格組曲接歌，玩味十足獲得評審青睞，成功晉級總決賽。現場更同步宣布兩名入圍外卡選手，分別是台灣冠軍Afro以及瑞典冠軍O-One。本屆競爭相當激烈，評審們更一致認為這屆總決賽將會是歷屆最精彩、值得期待的一場，千萬不能錯過。

台灣DJ Afro擔任知名饒舌團體頑童的御用DJ，不僅已連續兩年拿下Red Bull Music 3Style世界DJ大賽台灣冠軍，更曾連續兩年奪下DMC台灣區DJ大賽的個人賽冠軍，以俐落的唱盤技術聞名。本次以極為流暢的組曲完美相融他出神入化的刷碟技巧，獲得評審相當高的評價。評審Nina Les Vegas表示：「我們非常喜歡Afro，今晚事實上我們一共選出了兩位晉級獲勝者。」評審Craze也分享：「一開始認為Afro掌握主場優勢，觀眾肯定喜歡他，但Afro在演出做到的俐落高超唱盤技術，技巧俐落完美，絕對是我最喜歡的歷屆賽事表演之一。」

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

來自美國舊金山的DJ J. Espinosa，掌握完整嘻哈音樂文化的底子，短短幾年間就成為舊金山最熱門電台時段的混音DJ，同時也是NFL奧克蘭突擊者隊的官方御用DJ，擁有豐富的派對經驗，他的現場表演總是能讓觀眾熱血沸騰。評審Nina Les Vegas認為：「J. Espinosa做了一些別人沒做過的巧思，他的組曲非常有創意且具獨特性，他找出用音樂而非歌詞跟觀眾互動的方式，其中有一段多首鋼琴曲目的接歌，非常有新意，現場觀眾也很喜歡。」評審Craze更私心透露：「J. Espinosa今天的演出，是我擔任評審以來，最喜歡的表演之一，他採用了許多不同以往的音樂風格，結合刷碟技巧，完成了這段超精彩的表演。」J. Espinosa分享：「這次在準備的組曲不同於以往為派對的聽眾所準備的形式，而是回歸初衷，像是一開始自己在臥室練習DJing，挑選出我認為我在自己房間聽起來也很舒服的曲目。」J. Espinosa也透露自己最滿意的部分是鋼琴接曲橋段，很開心現場台灣觀眾也很喜歡。

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

來自日本的DJ Fummy，擁有近十五年的DJ經歷，曾於2013年就已拿下日本DMC大賽的冠軍，是許多國內外DJ賽事的常勝軍，也是日本DJ界目前最被看好的新一代唱盤藝術家之一。Fummy本次以出神入化刷碟技術，以及展現自我特色的選曲，創造令人為之瘋狂的混音組曲，成功獲得評審青睞。評審Nu-mark表示：「Fummy高超的刷碟技巧、流暢且特色鮮明的選曲風格，優秀展現出專屬Fummy個人的音樂樣貌，炒熱全場氣氛，我們所有評審在看完他壓軸表演後，毫無異議決定讓他晉級總決賽。」Fummy對於自己原創的組曲一開始就胸有成竹，提到自己的表現，他認為：「我應該是全場最快樂的人，我想透過每個選曲展現我想傳遞的訊息，希望可以感染快樂的能量帶給現場觀眾。」這次在選曲上有多首貼近台灣的音樂喜好，其中像是加入了饒舌歌手大支的歌曲《台灣SONG》，Fummy分享：「我這次在準備上做了很多功課，聽遍所有台灣DJ們先前參賽的選曲，發現這首歌對現場觀眾而言，最容易產生共鳴，所以加入這首歌。」精彩絕倫的原創混音，讓全場驚呼連連！

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

來自加拿大的DJ Trapment，DJing經歷超過十五年，早在2016年就得過加拿大Red Bull Music 3Style冠軍，於當年智利總決賽上表現相當搶眼並拿下該屆亞軍。Trapment本次以純熟的唱盤技巧，豐富的派對經驗，成功讓現場氣氛升到頂點，奪下總決賽席位。評審Nina Les Vegas坦言：「評審們直到最後一刻都仍在Beats及Trapment之間抉擇，兩位都展現鮮明具特色的風格混音，最後考量評估Trapment唱盤技巧更加純熟，也能充分掌握現場氛圍，相信在總決賽中正紀念堂的大型舞台上，會有更好的表現。」Trapment分享自己非常開心可以拿下總決賽席位，並表示：「這次來台北比賽前，做了非常多功課了解台灣觀眾對音樂的喜好，以及台北各大酒吧的音樂場景及氛圍，希望透過自己的音樂可以傳遞能量給底下的觀眾。」和第一場獲勝DJ Hamma同樣有備而來，已經先為資格賽及總決賽設計截然不同的曲目，Trapment希望可以展現更多驚喜，特別為總決賽設計充滿能量的大型舞台音樂氛圍。

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

來自法國的DJ Hamma，近年在各地夜店展現了他的混音新質地，結合多重曲風突顯個人鮮明的音樂喜好，更擁有在法國大舞廳放歌的豐富經驗。評審Skratch Bastid指出：「DJ Hamma的音樂性很強，細膩的選曲及旋律接歌，完美結合唱盤藝術，以及鮮明的特色刷碟技巧，很流暢的透過音樂說出他想分享給觀眾的故事，很明顯可以觀察到現場觀眾也為之動容。」Hamma也分享：「放音樂對我來說，就是希望自己可以享受、聽得開心，聽眾也能跟著開心，帶給現場更多能量及娛樂性。」對於成功晉級總決賽，Hamma透露自己從準備本屆Red Bull Music 3Style世界DJ大賽開始，就抱著非贏不可的決心，甚至總決賽及資格賽的曲目都已安排妥當，已經設計好兩種截然不同的曲目風格，一切都是有備而來。

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）

瑞典冠軍DJ O-One則從非洲元素、嘻哈到EDM混合了多種不同音樂類型，充分展現個人原創的混音風格。評審Nina Les Vegas認為：「O-One讓我們印象深刻，他在舞台上玩得很開心，展現強而有力的技巧，也看到他非常沈穩且充滿自信的一面，他的演出帶給現場所有人能量，我們認為他的潛力無限，期待他站上舞台可以帶給大家更多驚喜。」

▲▼Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro。（圖／Red Bull提供）
 
Red Bull Music 3Style世界DJ大賽評選機制，最為重視全方位的DJ「三風格」表現：參賽DJ混音創意、展顯自我的音樂選曲，帶動現場派對氣氛的舞台魅力，以及囊括三種以上曲風、出人意表的混融展現，用音樂訴說高潮迭起的精采故事，得獎名單今晚9點揭曉。

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Red Bull Music 3Style世界DJ大賽, AFRO, 頑童

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 嵐「2017年6月」就開始討論解散　隊長大野智：這是我任性的決定
  2. 光熙跟GD斷了聯絡！　「當永遠的朋友比想像中難」曝疏遠原因
  3. 方媛神隱5月孕肚！　曝全身照…郭富城：我會叫她多吃！
  4. 櫻井翔5年前洩「嵐」危機！　「一點小事就會全倒」
  5. 宮鬥情節教壞觀眾！陸官媒列5缺點　各衛視停播《延禧》、《如懿》
  6. 馮偉衷女友靈堂痛哭「驚爆冥婚」！　新加坡軍禮出殯千人送別
  7. 48歲范文芳生日「揪長輩開趴」　老公李銘順送禮同樂
  8. 蔡阿嘎上《大學生》尬到爆！　「真實案例」突破網紅盲點
  9. 孫生消失《麻辣》傳訊「好想妳」　利菁心疼說話了
  10. 李鍾碩暗戀女神8年《羅曼史》成真！　李娜英離婚住進他家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366