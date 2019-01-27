頑童御用DJ Afro晉級「世界DJ大賽6強」　粉絲國旗應援：獎留台灣

記者洪文／綜合報導

Red Bull Music 3Style世界DJ大賽26日半夜公布總決賽6強，DJ：美國DJ J. Espinosa、日本DJ Fummy、加拿大DJ Trapment、法國DJ Hamma、瑞典DJ O-One以及來自台灣、頑童御用DJ Afro確定晉級，將在27日下午5點在中正紀念堂同台較勁，選出今年度的世界DJ大賽冠軍。

▲頑童御用DJ Afro晉級Red Bull Music 3Style世界DJ大賽6強。（圖／Red Bull提供，以下同）



昨日最後一場資格賽由來自美國的J. Espinosa獲勝，他以驚喜的原創風格組曲接歌，玩味十足獲得評審青睞，成功晉級總決賽。現場更同步宣布兩名入圍外卡選手，分別是台灣冠軍Afro以及瑞典冠軍O-One。本屆競爭相當激烈，評審們更一致認為這屆總決賽將會是歷屆最精彩、值得期待的一場，千萬不能錯過。

台灣DJ Afro擔任知名饒舌團體頑童的御用DJ，不僅已連續兩年拿下Red Bull Music 3Style世界DJ大賽台灣冠軍，更曾連續兩年奪下DMC台灣區DJ大賽的個人賽冠軍，以俐落的唱盤技術聞名。本次以極為流暢的組曲完美相融他出神入化的刷碟技巧，獲得評審相當高的評價。評審Nina Les Vegas表示：「我們非常喜歡Afro，今晚事實上我們一共選出了兩位晉級獲勝者。」評審Craze也分享：「一開始認為Afro掌握主場優勢，觀眾肯定喜歡他，但Afro在演出做到的俐落高超唱盤技術，技巧俐落完美，絕對是我最喜歡的歷屆賽事表演之一。」

來自美國舊金山的DJ J. Espinosa，掌握完整嘻哈音樂文化的底子，短短幾年間就成為舊金山最熱門電台時段的混音DJ，同時也是NFL奧克蘭突擊者隊的官方御用DJ，擁有豐富的派對經驗，他的現場表演總是能讓觀眾熱血沸騰。評審Nina Les Vegas認為：「J. Espinosa做了一些別人沒做過的巧思，他的組曲非常有創意且具獨特性，他找出用音樂而非歌詞跟觀眾互動的方式，其中有一段多首鋼琴曲目的接歌，非常有新意，現場觀眾也很喜歡。」評審Craze更私心透露：「J. Espinosa今天的演出，是我擔任評審以來，最喜歡的表演之一，他採用了許多不同以往的音樂風格，結合刷碟技巧，完成了這段超精彩的表演。」J. Espinosa分享：「這次在準備的組曲不同於以往為派對的聽眾所準備的形式，而是回歸初衷，像是一開始自己在臥室練習DJing，挑選出我認為我在自己房間聽起來也很舒服的曲目。」J. Espinosa也透露自己最滿意的部分是鋼琴接曲橋段，很開心現場台灣觀眾也很喜歡。

來自日本的DJ Fummy，擁有近十五年的DJ經歷，曾於2013年就已拿下日本DMC大賽的冠軍，是許多國內外DJ賽事的常勝軍，也是日本DJ界目前最被看好的新一代唱盤藝術家之一。Fummy本次以出神入化刷碟技術，以及展現自我特色的選曲，創造令人為之瘋狂的混音組曲，成功獲得評審青睞。評審Nu-mark表示：「Fummy高超的刷碟技巧、流暢且特色鮮明的選曲風格，優秀展現出專屬Fummy個人的音樂樣貌，炒熱全場氣氛，我們所有評審在看完他壓軸表演後，毫無異議決定讓他晉級總決賽。」Fummy對於自己原創的組曲一開始就胸有成竹，提到自己的表現，他認為：「我應該是全場最快樂的人，我想透過每個選曲展現我想傳遞的訊息，希望可以感染快樂的能量帶給現場觀眾。」這次在選曲上有多首貼近台灣的音樂喜好，其中像是加入了饒舌歌手大支的歌曲《台灣SONG》，Fummy分享：「我這次在準備上做了很多功課，聽遍所有台灣DJ們先前參賽的選曲，發現這首歌對現場觀眾而言，最容易產生共鳴，所以加入這首歌。」精彩絕倫的原創混音，讓全場驚呼連連！

來自加拿大的DJ Trapment，DJing經歷超過十五年，早在2016年就得過加拿大Red Bull Music 3Style冠軍，於當年智利總決賽上表現相當搶眼並拿下該屆亞軍。Trapment本次以純熟的唱盤技巧，豐富的派對經驗，成功讓現場氣氛升到頂點，奪下總決賽席位。評審Nina Les Vegas坦言：「評審們直到最後一刻都仍在Beats及Trapment之間抉擇，兩位都展現鮮明具特色的風格混音，最後考量評估Trapment唱盤技巧更加純熟，也能充分掌握現場氛圍，相信在總決賽中正紀念堂的大型舞台上，會有更好的表現。」Trapment分享自己非常開心可以拿下總決賽席位，並表示：「這次來台北比賽前，做了非常多功課了解台灣觀眾對音樂的喜好，以及台北各大酒吧的音樂場景及氛圍，希望透過自己的音樂可以傳遞能量給底下的觀眾。」和第一場獲勝DJ Hamma同樣有備而來，已經先為資格賽及總決賽設計截然不同的曲目，Trapment希望可以展現更多驚喜，特別為總決賽設計充滿能量的大型舞台音樂氛圍。

來自法國的DJ Hamma，近年在各地夜店展現了他的混音新質地，結合多重曲風突顯個人鮮明的音樂喜好，更擁有在法國大舞廳放歌的豐富經驗。評審Skratch Bastid指出：「DJ Hamma的音樂性很強，細膩的選曲及旋律接歌，完美結合唱盤藝術，以及鮮明的特色刷碟技巧，很流暢的透過音樂說出他想分享給觀眾的故事，很明顯可以觀察到現場觀眾也為之動容。」Hamma也分享：「放音樂對我來說，就是希望自己可以享受、聽得開心，聽眾也能跟著開心，帶給現場更多能量及娛樂性。」對於成功晉級總決賽，Hamma透露自己從準備本屆Red Bull Music 3Style世界DJ大賽開始，就抱著非贏不可的決心，甚至總決賽及資格賽的曲目都已安排妥當，已經設計好兩種截然不同的曲目風格，一切都是有備而來。

瑞典冠軍DJ O-One則從非洲元素、嘻哈到EDM混合了多種不同音樂類型，充分展現個人原創的混音風格。評審Nina Les Vegas認為：「O-One讓我們印象深刻，他在舞台上玩得很開心，展現強而有力的技巧，也看到他非常沈穩且充滿自信的一面，他的演出帶給現場所有人能量，我們認為他的潛力無限，期待他站上舞台可以帶給大家更多驚喜。」





Red Bull Music 3Style世界DJ大賽評選機制，最為重視全方位的DJ「三風格」表現：參賽DJ混音創意、展顯自我的音樂選曲，帶動現場派對氣氛的舞台魅力，以及囊括三種以上曲風、出人意表的混融展現，用音樂訴說高潮迭起的精采故事，得獎名單今晚9點揭曉。