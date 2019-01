影／Alan Walker《Faded》嗨炸KKBOX前夜祭　東區夜店排隊1.5hr朝聖

記者洪文/台北報導

世界百大DJ第36名Alan Walker(艾倫沃克)又來台灣了,26日凌晨1點半在東區夜店Omni現身,以KKBOX風雲榜大使之姿,登上「KKBOX風雲榜前夜祭」。他首度帶來新專輯《Different World》的全新歌曲,壓軸獻上燒腦神曲《Faded》嗨爆全場,離開前用中文向台灣粉絲告白:「我愛你們!」

▲Alan Walker登上「KKBOX風雲榜前夜祭」HIGH爆全場。(圖/翻攝自KKBOX臉書,以下同)



Alan Walker在「KKBOX風雲榜前夜祭」表演長達1個半小時,開場先帶來《The Spectre》立刻HIGH炸全場,前半小時放送《Sing Me to Sleep》、《Darkside》、《Tired (K-391 Remix)》以及《神力女超人》電影神曲《All Falls Down》,還有ColdPlay神曲《Hymn For The Weekend》。

過了半小時,Alan Walker開始帶來新專輯新歌《Lonely》,隨後緊接著他的「邊緣人」神曲《Alone》組在一起,再度掀起高潮。後來他再送上新專輯同名主打歌《Different World》、《Lost Control》、《I Don’t Wanna Go》、《Diamond Heart》,這也是他在台灣首度表演這些歌曲。

壓軸曲之前,Alan Walker邀請台下所有粉絲把手舉起來,跟他一起全場大合照,並且送上燒腦神曲《Faded》,還要台下粉絲跟著一起唱。他在離開前向粉絲說:「這是一個美好的夜晚,我是Alan Walker,很高興來到KKBOX風雲榜前夜祭!」接著用流利的中文說:「台灣,台北,我愛你們!」

現年21歲的挪威DJ Alan Walker名列2018年世界百大DJ第36名,《Faded》在Youtube短短3年至今創下16億以上觀看次數。他多次來台,上一次是去年9月參加「Ultra Taiwan」,最近他參與陸綜《即刻電音》擔任特邀主理人,這次是發行個人首張專輯《Different World》之後首次來台。

為了朝聖Alan Walker,大批粉絲老早在東區夜店Omni樓下排隊,準備入場「KKBOX風雲榜前夜祭」,進場前排隊隊伍已在一樓繞行整棟大樓外圍一整圈,相當驚人,不少路過的民眾向前詢問:「請問這是在排什麼隊?」一問知道才發現是Alan Walker,有不少民眾現場買票,足見他在台灣的超高人氣。