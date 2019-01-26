影／Alan Walker《Faded》嗨炸KKBOX前夜祭　東區夜店排隊1.5hr朝聖

記者洪文／台北報導

世界百大DJ第36名Alan Walker（艾倫沃克）又來台灣了，26日凌晨1點半在東區夜店Omni現身，以KKBOX風雲榜大使之姿，登上「KKBOX風雲榜前夜祭」。他首度帶來新專輯《Different World》的全新歌曲，壓軸獻上燒腦神曲《Faded》嗨爆全場，離開前用中文向台灣粉絲告白：「我愛你們！」

▲Alan Walker登上「KKBOX風雲榜前夜祭」HIGH爆全場。（圖／翻攝自KKBOX臉書，以下同）



Alan Walker在「KKBOX風雲榜前夜祭」表演長達1個半小時，開場先帶來《The Spectre》立刻HIGH炸全場，前半小時放送《Sing Me to Sleep》、《Darkside》、《Tired (K-391 Remix)》以及《神力女超人》電影神曲《All Falls Down》，還有ColdPlay神曲《Hymn For The Weekend》。

過了半小時，Alan Walker開始帶來新專輯新歌《Lonely》，隨後緊接著他的「邊緣人」神曲《Alone》組在一起，再度掀起高潮。後來他再送上新專輯同名主打歌《Different World》、《Lost Control》、《I Don’t Wanna Go》、《Diamond Heart》，這也是他在台灣首度表演這些歌曲。

壓軸曲之前，Alan Walker邀請台下所有粉絲把手舉起來，跟他一起全場大合照，並且送上燒腦神曲《Faded》，還要台下粉絲跟著一起唱。他在離開前向粉絲說：「這是一個美好的夜晚，我是Alan Walker，很高興來到KKBOX風雲榜前夜祭！」接著用流利的中文說：「台灣，台北，我愛你們！」

現年21歲的挪威DJ Alan Walker名列2018年世界百大DJ第36名，《Faded》在Youtube短短3年至今創下16億以上觀看次數。他多次來台，上一次是去年9月參加「Ultra Taiwan」，最近他參與陸綜《即刻電音》擔任特邀主理人，這次是發行個人首張專輯《Different World》之後首次來台。

為了朝聖Alan Walker，大批粉絲老早在東區夜店Omni樓下排隊，準備入場「KKBOX風雲榜前夜祭」，進場前排隊隊伍已在一樓繞行整棟大樓外圍一整圈，相當驚人，不少路過的民眾向前詢問：「請問這是在排什麼隊？」一問知道才發現是Alan Walker，有不少民眾現場買票，足見他在台灣的超高人氣。