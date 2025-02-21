前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

圖文／鏡週刊

滅火器主唱楊大正常因評論時事成焦點，也因與前妻鄭宜農、老婆山東度過一年「多元成家」的同居生活而引起熱議，近日，本刊接獲讀者爆料，指楊大正舉家搬回高雄長居後，與山東的8年婚姻開始出現裂痕，加上因生活差異、理念分歧，已於去年底平靜的走上離婚一途，兩人雖維持互動，但以往常在社群網站曬家庭生活點滴的貼文，減少許多。

▲楊大正與山東結束了8年婚姻。（圖／翻攝自楊大正IG／鏡週刊）



楊大正與網紅歌手山東結婚8年來，夫妻倆常如實對外分享家庭生活，就連在婚宴上，楊大正也對山東說：「無論你長髮、短髮、高矮胖瘦都是我的菜，你永遠是我的美婆陛下。」兩人還因深情的誓言而落淚，不過，這一句「永遠」，隨著柴米油鹽醬醋茶的生活摩擦而提前結束，本刊接獲爆料，楊大正與山東的生活步調漸行漸遠，最終選擇走上離婚一途。

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據知情人士透露，楊大正此次對離婚一事相當低調，不願多提，畢竟是二度離婚，僅身邊親近好友知道該消息，且友人可以感受到楊大正的心情陷入低潮。對於離婚的原因，夫妻間並無大爭吵，而是經過了深思熟慮，最後簽字離婚，雖然少了婚姻束縛，但兩人仍是一對兒女的爸媽，所以仍維持基本互動，未撕破臉。

▲不只在音樂領域受肯定，楊大正也憑演技拿下金鐘獎，獲得戲劇節目男配角獎。（三立電視提供）

提起楊大正的感情路，他曾與鄭宜農有過一段婚姻，直到鄭宜農出櫃告白自己是女同志，楊大正從煎熬到放手，讓前妻做自己，更以「永願捍衛宜農做自己的權利」坦蕩面對前妻出櫃，2016年初結束3年婚姻後，沒想到同一年，楊大正與山東相遇，兩人認識兩個月就決定結婚，一度還傳出是楊大正「無縫接軌」山東，但事後遭否認。

2023年6月，滅火器推出新專輯《家和萬事興》，走入家庭生活，誠實紀錄生命故事，其中，同名主打歌〈家和萬事興〉就是談為人母的犧牲與付出，當時，楊大正曾偕山東一起跑通告，暢聊兩人的家庭生活，當時山東指，喜歡楊大正是因為他「帥帥的」，隨後補充自己並不愛帥哥，反而喜歡醜醜的男生，楊大正就是她的心頭好。

同時間，還談到了該專輯中的〈人生尾路〉，就是要與世界好好道別的一首歌，當時，楊大正指自己的告別式就要播放該首歌，而山東則指，無法承受楊大正比自己早離世，因為男方對她而言，非常重要。

▲楊大正（左）曾與鄭宜農（右）有過一段婚姻，直到鄭宜農出櫃才離婚收場，兩人仍保持好友關係。（圖／鏡週刊）

猶記兩人暢談著生活中互敬互信，不過，看似美滿的婚姻，實則在相處上也有不少摩擦，就在楊大正舉家搬回高雄長居後，夫妻倆感情出現了裂痕，對打扮有想法的山東曾指出，曾對楊大正穿著有意見，兩人在爭吵後，楊大正選擇讓山東處理自己的打扮，相當信任女方的審美觀，且兩人面對事情，經常是女兇男弱，楊大正還曾自嘲比女方弱。

▲楊大正與山東育有一雙兒女，形象很酷的他變得更柔軟、感性，也是他創作的新養分。（圖／鏡週刊）

經紀人在第一時間接獲本刊詢問時，還不知道楊大正已離婚的消息，更罵本刊：「夫妻倆相處很好，不要亂說，含血噴人」，直到楊大正給確定的答案之後，才改變態度。

▲楊大正（右）曾跨界演出懸疑驚悚電影《搖滾樂殺人事件》，首次大銀幕演出即挑大梁，飾演純情搖滾漢子魔神仔。左為宋柏緯。（圖／星泰娛樂提供／鏡週刊）

楊大正則是回覆本刊：「我和山東的確在去年11/1簽字離婚了，原因就不在此多加贅述，結束婚姻關係是我們經過長時間討論之後的結果。但是我們有共識一起繼續生活、繼續相互支持彼此，陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。」

「離婚至今我們的相處非常自在，由於不想讓周遭的親友擔心，所以沒有特別對外公佈，謝謝大家的關心。社會上有很多更重要的事情需要關注，很抱歉私事再次成為新聞打擾到大家。最後，此篇回應後將不再回應相關問題，懇請大家留給我們一家人多一點自在的私人空間。」楊大正最後如此寫道。

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