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林青霞被爆「領證嫁了」秦漢！　男方12字回應復合真相

娛樂中心／綜合報導

女星林青霞25日被爆和300億身價的富商邢李源離婚，並和秦漢復合領證，傳聞震撼兩岸三地娛樂圈。由於雙方不但是影壇營幕情侶，戲外感情糾葛長達21年，如今又爆復合，男方下午做出回應了。

▲▼林青霞被爆「領證嫁了」秦漢（圖／翻攝自YouTube／中國河北衛視官方頻道）

▲林青霞被爆「領證嫁了」秦漢。（圖／翻攝自YouTube／中國河北衛視官方頻道）

據《蘋果日報》報導，秦漢目前在北京懷柔拍電視劇《新世界》，突然被經紀人告知「你被傳和林青霞領證，消息刷屏了」，除了不清楚原因，還聽不懂大陸流行語「刷屏」，並針對傳言做出回應，「沒有的事，怎麼會傳這種新聞。」據悉，他連手機也沒有，對於被問起有沒有可能和林青霞世紀復合，總是回答不可能，「這把年紀了，一個人多自由自在。」

▲秦漢正在北京拍攝電視劇《新世界》。（圖／翻攝自微博／）

▲秦漢正在北京拍攝電視劇《新世界》。（圖／翻攝自微博／）

現年72歲的秦漢因演出瓊瑤電視劇爆紅，和秦祥林、林青霞、林鳳嬌4人合稱「二秦二林」。他和林青霞的感情被媒體形容「世紀之戀」，當時已婚的他和林青霞傳出緋聞，加上已婚的秦祥林傳出三角戀，後來女方放下演藝事業赴美進修，秦祥林離婚後率先到美國追愛訂婚，沒想到4年後這段婚約取消，他則是1983年和妻子邵喬茵解除婚約，隔2年後公開承認交往，分分合合8年後，女方1994年和邢李源結婚。

現年64歲的林青霞因拍攝文藝片《窗外》爆紅，從此成為影壇紅星，先後和已婚的秦祥林、秦漢爆熱戀，玉女形象受到影響，後來和離婚的秦祥林訂婚又解除，和秦漢情纏8年仍沒結果，1994年嫁給邢李源，婚後淡出影壇，但是20多年來並未生孩子，夫妻2人時常爆出情變，近日更爆出簽字離婚，不過雙方並未證實。

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▲林青霞、秦漢是螢幕情侶，戲外感情糾葛20多年。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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