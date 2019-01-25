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吳萼洋突現身尾牙場…牽于美人唱「名曲」全場暴動了！

記者李欣容／台北報導

三立今（25日）舉辦尾牙，席開140桌，曾國城、KID林柏昇、安心亞、禾浩辰，還有《炮仔聲》演員李燕、陳冠霖、陳志強等藝人參與，加上艾怡良、李佳薇、廷廷演唱，總經理張榮華還跟前台北市長參選人吳萼洋合唱《愛江山更愛美人》。

▲▼三立尾牙-吳萼洋,于美人。（圖／記者黃克翔攝）

▲三立尾牙，吳萼洋（左）、于美人。（圖／記者黃克翔攝）

吳萼洋一到現場引起騷動，所有員工衝上台前搶拍，吳萼洋瞬間被群眾包圍，一度漏了拍子，緊接著三立總經理張榮華從台下某處出現，拿著麥克風大聲合唱，還一度站到椅子上，接受眾人掌聲，將氣氛炒熱。吳萼洋也帶了讓他一夕爆紅的蜂蜜檸檬給所有員工。

▲▼三立尾牙-吳萼洋。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳萼洋。（圖／記者黃克翔攝）

張榮華在尾牙中特別強調今年尾牙主題是「大膽的去改變 讓我們成為更好的自己」並透露高雄市府邀合作，重現藍寶石歌廳秀的輝煌，同時發出破億年終獎金，而吳宗憲今年缺席尾牙，由女兒吳姍儒代打，他捐出10萬現金、4台吸塵器供工作人員抽獎。

此外，安心亞和禾浩辰合作《你有念大學嗎？》，第2次參加三立尾牙，安心亞笑喊，「好像在舉辦競選活動！」而她經紀公司尾牙在下禮拜，和往年一樣，她將準備6位數紅包讓工作人員抽獎，過年也打算和好友小賭一下，「我賭運不錯，最多有贏過5萬！」

▲▼三立尾牙-吳珊儒。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒代替吳宗憲參加尾牙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼三立尾牙-陳冠霖,李燕。（圖／記者黃克翔攝）

▲《炮仔聲》最新cp檔，陳冠霖（左）、李燕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼三立尾牙-周孝安,周曉涵,安心亞,禾浩辰。（圖／記者黃克翔攝）

▲三立尾牙，左起周孝安、周曉涵、安心亞、禾浩辰。（圖／記者黃克翔攝）

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于美人, 吳萼洋, 安心亞, 三立尾牙, 禾浩辰, 周曉涵, 周孝安, 李燕, 陳冠霖

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