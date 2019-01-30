河正宇、李善均大讚政府這個政策：韓國影視快速接軌國際

圖文／鏡週刊

步行3萬步，是韓國男星河正宇每天的目標，他認為只要堅持不懈通過練習再練習，不懂的事都能做到並深刻領會，加入健走行列的李善均不但深表認同，這樣的理念也間接影響眾多韓國影視工作者的態度。

出道已逾15年的河正宇、李善均認為，韓國政府的標準工時契約政策從2010年2月分階段實施、去年立法全面實施，已大幅改善影視環境，不僅讓製作流程及拍攝更專業，亦成為韓國影視近年與國際市場快速接軌的重要因素。

李善均表示：「過去拍戲沒日沒夜，去年全面實施標準工時契約後，每天拍攝時間不能超過12小時。剛開始真的很難做到，但就像河正宇的步行理念一樣，只要持續做就會越來越好。」

河正宇也說明：「韓國影視工業靠工作人員、導演、演員一步一腳印齊心努力，才能像拼圖般拼湊出現在的專業化。專業能改善拍攝環境，讓流程更有規劃，節省事前製作和事後製作的時間，也能更快與國際市場接軌。」他不停看書、寫劇本、導戲、參與製作，「這些經驗與我平日步行一樣，都必須紮實打穩地基，最終目標是呈現最佳的演技，創造專屬角色的特質。」

戲路多變的河正宇，與出道以來大多接愛情戲的李善均，在《90分鐘末日倒數》中擦出精彩的火花。電影以「真實時間」呈現的手法，李善均認為對韓國電影來說十分前衛，且已成為導演金秉祐拿手的個人特色。

自編自導《繫緊你的安全帶》《許三觀》2部電影的河正宇則認為：「這樣有趣的手法，將娛樂及緊迫感發揮到極致。就電影產業面向來觀察，不論是撰寫劇本、前製及拍攝都十分系統化，如同理科生在破解數學公式那般教人興奮，能分秒靈活運用的導演非金秉祐莫屬！」



更多鏡週刊報導

演藝圈打滾15年 河正宇、李善均對這句話超有感