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《影后》史艾瑪黑化心聲曝光！　勾告五人「台下僅5觀眾」心酸史

記者蔡琛儀／台北報導

告五人為《影后》打造序曲〈從未見過的海〉和〈就說你想說的〉，〈從未見過的海〉作為劇中史艾瑪（林廷憶飾演）憧憬逐夢之歌，引起廣大迴響。《影后》導演嚴藝文透露：「告五人的音樂層次很多，有種峰迴路轉的感覺，是我很喜歡的風格。拍《影后》時，馬上就想到跟告五人邀歌，很開心圓夢跟他們合作！」

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼嚴藝文邀請告五人為《影后》打造歌曲。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

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嚴藝文分享：「〈從未見過的海〉光是歌名就道出了史艾瑪的渴望，這片『從未見過的海』，是她的嚮往！這首歌代表了每個階段的史艾瑪，真的非常畫龍點睛！」隨著劇情推進，史艾瑪逐步邁向人生新篇章，在最後一集中，〈從未見過的海〉再次迴響，前後呼應她的成長。飾演史艾瑪的演員林廷憶分享：「〈從未見過的海〉令人想起在追逐夢想的時候有過的茫然，還有完成目標後暫時的無助，感覺是徬徨但又充滿新希望溫柔的歌。」

而女主角楊謹華對於與告五人再次結緣，她說：「聽到告五人〈從未見過的海〉，搭配著劇中史艾瑪對於成為女演員的憧憬和為追夢奮不顧身的畫面，其實就有種被拉回當初自己剛進入演藝圈時的感受跟氛圍，是很有共鳴的，相信這首歌也能給正在追夢的人們力量！」

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼飾演史艾瑪的林廷憶及周凡的楊謹華。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

告五人也分享：「看《影后》裡演員為了夢想使出全力，無所不用其極，也回想起決定組團的那一刻，還記得初登場時擔心台下沒人，連家人都call來當觀眾。」3位團員從不同的人生軌跡中相遇，從台下5個觀眾唱到數萬人，持續踏上那片從未見過的海，也很期待未來能與嚴藝文再攜手合作，共同為角色詮釋心境。

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