罵前夫「虐狗又渣又爛」挨告不起訴！小甜甜105字首發聲：老天很公平

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）與宋晉賢離婚後，雙方仍隔空交火，她在臉書控「又渣又爛的前夫」、「不負責任爸爸、虐狗」，引起前夫不滿提告。案經高等檢察署審理後駁回宋晉賢的再議，小甜甜則不起訴確定。對此，她稍早發文吐露心聲。

▲小甜甜得知判決結果後的心情。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



小甜甜15日在臉書表示，她凡事只求問心無愧，站得正就不怕影子斜，「老天一切都很公平，該還給你的都會還給你」，尤其是沒做過的事情、莫須有的罪名，「正義或許會遲到但不會不到！」

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面對判決結果，小甜甜PO出愛犬照並欣慰地說，現在的她過得很好，內心十分富足，原因是她愛的家人都在身邊，給予她滿滿的動力和勇氣，「感謝司法還給我一切清白。」

▲▼小甜甜PO愛犬照自清。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



事實上，宋晉賢當初不滿的是，他當時在小甜甜拜託下，帶毛小孩看醫生，後來卻發現小狗身上有不合理的傷痕，質疑女方虐狗，並PO出小狗受傷的畫面，加上看到女方非但不感謝他幫忙帶狗送醫，還惡言相向，才決定提告。

▲宋晉賢和小甜甜離婚後撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／宋晉賢、小甜甜張可昀）



然而案件經士林地檢署偵辦後，根據宋晉賢提出的證據，認為小甜甜犯罪嫌疑不足，兩度對女方做出不起訴處分。宋晉賢一度不服，向高等檢察署提出再議，但經審理後，認為士檢不起訴處分並無違誤，因此駁回他的再議，女方不起訴確定。

小甜甜臉書全文：

凡事只求問心無愧，站得正就不怕影子斜！

老天一切都很公平，該還給你的都會還給你！

尤其沒做的事情，莫須有的罪名，正義或許會遲到但不會不到！ 現在的我很好很富足我愛的家人都在我身邊，也給予著我滿滿努力的動力與勇氣 （感謝司法還給我一切清白）