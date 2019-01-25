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李友廷爆險退賽　唱完《誰》哽咽⋯蕭敬騰：我快哭了

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，李友廷以自創曲《誰》出戰，「這首歌在講渴望被找到的心情，參加比賽前已經一個人走很久了，特別想把它放在最後唱。選手都一定抱著這樣的心情，希望有一天被你們找到。」他在演出後解釋這首歌的含義，也忍不住說到哽咽。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲李友廷在總決賽演唱自創曲《誰》。（圖／ETtoday）

李友廷每每的作品都能讓導師們驚豔，最終戰也不意外。導師蕭敬騰表示：「這段表演，講實話剛才我快哭了，我就連現在我都還想哭。我好愛你的作品。」林宥嘉也誇讚其編曲，更說道像這樣的音樂人參加選秀比賽有風險，因為畢竟翻唱別人的歌曲並不吃香，「捱到這舞台可以讓他為所欲為的時候，每次的表現都很驚人。」

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲蕭敬騰給予高度肯定。（圖／ETtoday）

李友廷坦言，在導師合作在時驚覺「有時候想做的事，不見得適合你」。他當時與李聖傑合唱，但表現不如預期，「我是一個創作的人，然後在那邊唱別人的歌又沒有把它唱好，那我到底留下來幹嘛？那時候一度很想要棄賽、想要逃跑。」直到團體合作賽，讓他的心態逐漸改變，爾後終於開竅找回做音樂的感覺。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲李友廷曝曾一度想退賽。（圖／ETtoday）

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聲林之王視覺圖。

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聲林, 聲林之王, 李友廷

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