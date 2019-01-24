奶茶妹妹3億豪宅賣給她！　新主人網紅臉曝光…網驚「撞臉蛇精男」

▲「奶茶妹妹」章澤天、劉強東位於澳洲的豪宅以台幣3億元賣出。（圖／翻攝自章澤天IG）

記者陳芊秀／綜合報導

「奶茶妹妹」章澤天近日被爆以澳幣1350萬元（約台幣3億元）的價格，賣出位於雪梨的頂樓豪華公寓，買家是當地的酒店大亨Ramy Arnaout。酒店大亨的華裔妻子夏至一（Nadia）長相於24日曝光，網友驚呼「撞臉蛇精男！」

夏至一透過社群網站曬出豪宅內部的照片，並寫道：「Our new home！Mr Liu and Ms Zhang‘s love nest is really luxurious。（我們的新家，劉先生和章小姐的愛巢真得很奢華。）照片中，豪宅是極簡風格沒有牆面隔間，從廚房視角一眼望去，包括飯廳有一個橢圓長桌，隔壁是客廳有白色的長型沙發，往外是眺望陽台，可以看到遠處遼闊海景。

▲奶茶妹妹豪宅內部曝光，新主人曬照分享：「劉先生和章小姐的愛巢。」（圖／翻攝自IG）

▲夏至一是豪宅新主人（圖／翻攝自IG）

據悉，夏至一是近年竄起的網紅兼網拍模特兒，除了代言不少潮牌服飾，更是一名健身教練，身材火辣。她的眼睛，鼻子和尖下巴，引發外界質疑整型，大陸網友輪番留言「這位女士的臉是真實存在的嗎」、「這女的好像劉梓晨」、「這個眼睛真實存在嗎」、「這個是恐怖片。」

▲夏至一是知名網紅，時常代言潮牌服飾。（圖／翻攝自IG）

▲夏至一大眼尖下巴，令網友聯想到蛇精男。（圖／翻攝自IG）