奶茶妹妹3億豪宅賣給她！　新主人網紅臉曝光…網驚「撞臉蛇精男」

▲「奶茶妹妹」章澤天、劉強東位於澳洲的豪宅以台幣3億元賣出。(圖/翻攝自章澤天IG)

記者陳芊秀/綜合報導

「奶茶妹妹」章澤天近日被爆以澳幣1350萬元(約台幣3億元)的價格,賣出位於雪梨的頂樓豪華公寓,買家是當地的酒店大亨Ramy Arnaout。酒店大亨的華裔妻子夏至一(Nadia)長相於24日曝光,網友驚呼「撞臉蛇精男!」

夏至一透過社群網站曬出豪宅內部的照片,並寫道:「Our new home!Mr Liu and Ms Zhang‘s love nest is really luxurious。(我們的新家,劉先生和章小姐的愛巢真得很奢華。)照片中,豪宅是極簡風格沒有牆面隔間,從廚房視角一眼望去,包括飯廳有一個橢圓長桌,隔壁是客廳有白色的長型沙發,往外是眺望陽台,可以看到遠處遼闊海景。

▲奶茶妹妹豪宅內部曝光,新主人曬照分享:「劉先生和章小姐的愛巢。」(圖/翻攝自IG)

▲夏至一是豪宅新主人(圖/翻攝自IG)

據悉,夏至一是近年竄起的網紅兼網拍模特兒,除了代言不少潮牌服飾,更是一名健身教練,身材火辣。她的眼睛,鼻子和尖下巴,引發外界質疑整型,大陸網友輪番留言「這位女士的臉是真實存在的嗎」、「這女的好像劉梓晨」、「這個眼睛真實存在嗎」、「這個是恐怖片。」

▲夏至一是知名網紅,時常代言潮牌服飾。(圖/翻攝自IG)

▲夏至一大眼尖下巴,令網友聯想到蛇精男。(圖/翻攝自IG)