瑞莎拿身分證爆哭！　喊參與投票：我是正港台灣人了

記者李欣容／台北報導

瑞莎2013年申請歸化台灣並放棄烏克蘭國籍，期間她懷孕挺著肚子飛遍全球有烏克蘭大使館的國家，拖到2017年才獲得烏克蘭總統簽名，但卻又空等兩年，才在今（24日）正式拿到台灣身分證，感動說以後一定會參與投票，讓大家知道台灣是多好的地方。

▲瑞莎正式拿到台灣身分證。（圖／翻攝自瑞莎臉書／記者林敬旻攝）

瑞莎在臉書分享照片，「我是正港的台灣人，只能說謝謝你們。」在台灣當了2年幽靈人口，回想過去那段日子，只要出國就必須填完整的行程，女兒的戶籍也沒有媽媽的名字，讓她苦喊：「好像一個流浪的人，很多時候沒辦法辦簽證，我一些可去的地方，就要寫很清楚每天行程，好像坐牢一樣，有一點點覺得為什麼要這樣子。」

▲瑞莎拿到身分證爆哭 。（圖／記者林敬旻攝，下同）

身為第一個獲得台灣身分的烏克蘭人，瑞莎很驕傲，哽咽說：「大家一出生就有這東西（身分證），大家覺得很奇怪我一直哭，但我心裡一直都是台灣人，一直希望大家可以歡迎我，成為一家人。」

被問到之後選舉會不會參與投票，瑞莎激動喊：「當然要啊！我要好好當台灣人，讓大家知道台灣是多棒的地方，不要讓大家後悔有發給我身分證。」瑞莎秀出身分證，名字就用「瑞莎」，但之後會冠夫姓叫「李瑞莎」，想到全家都同姓、同國籍，她就感動到又要哭了。