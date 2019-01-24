玖壹壹洋蔥因「一顆過期貢丸」交到現在女友

記者許逸群／台北報導

本土天團「玖壹壹」日前上公視台語節目《台灣金頌》，分享新專輯的過程，洋蔥也聊到成名以前曾在便利商店打工，現在的女友是當時店裡的常客，有次對方拿了咬過的貢丸，要他也吃吃看是否過期，因此變熟識最後才在一起。

▲玖壹壹演唱《鄉下來的》。（圖／公視提供）

玖壹壹去年底剛發行新專輯、完成二度攻蛋，又將馬不停蹄在2月9、10日於嘉義、台中舉辦粉絲見面會。近日特地撥空首次來上節目，出場就帶來《鄉下來的》讓現場氣氛火熱，讓主持人浩子與乱彈阿翔相當興奮，浩子還說：「平常主持翔哥都不說話的，但今天見到你們話特別多！」

▲浩子與春風「平頭惜平頭」。（圖／公視提供）

同樣跟春風一樣留平頭的浩子笑說，錄影前有先去找髮型師修剪，聊天時提到今天訪問對象有春風，沒想到對方竟興奮到手抖，害他氣得直呼：「明明就是一模一樣的造型，剪了8年都對我沒感覺，當我是空氣逆！」另外浩子提到平頭剪髮至少需要1小時被眾人質疑，春風還跳出來聲援。

團體中饒舌擔當的健志擁有充滿磁性低沉嗓音，乱彈阿翔卻意外被他的聲音撩到，稱讚這嗓音非常浪漫，聽得他直呼「好爽」。浩子也說這種聲線就是天生的rapper，因此要翔哥也來挑戰饒舌跟健志現學幾句，卻因為表情太過認真，竟被健志說「表情好像有點怪怪的」，氣得他直跳腳。

▲玖壹壹上台語節目《台灣金頌》。（圖／公視提供）