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獨家／《頭文字D》續集停拍！導演麥兆輝證實「技術是關鍵」

記者洪文／專訪

香港導演麥兆輝執導《無間道》、《竊聽風雲》因票房賣座發展三部曲，同樣大賣的《頭文字D》卻只拍了一集，不少粉絲敲碗續集。他近日宣傳新片《廉政風雲 煙幕》來台接受《ETtoday》表示，時隔近14年，拍攝技術已比他當年《頭文字D》進步太多，「以前我們都來真的，現在都不用啦！」正是如此，他跟導演劉偉強確定不再發展續集，「再拍也是毀了經典而已，那幹嘛拍？」

▲▼《無間道》《廉政風雲》香港導演麥兆輝。（圖／記者張一中攝）

▲《廉政風雲 煙幕》由香港導演麥兆輝獨自編劇、執導。（圖／記者張一中攝）

導演麥兆輝透露，林嘉欣在《廉政風雲 煙幕》有一場在澳洲拍攝的撞車戲，以往都是靠綠幕來拍攝對向撞過來的車，現在技術已經進步到能用兩台真的車子拍攝對撞，對向車子撞到前1公尺左右便會自動煞車。她開拍前也以為是綠幕，到了現場問導演怎麼有一台車在前面，導演告訴她不用擔心，誰知道時速超過50公里的速度迎面而來，太真實，讓她拍攝當下還是嚇到叫了出來。

▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲張家輝、林嘉欣演出《廉政風雲》遠赴澳洲取景。（圖／華映提供）

誰知道技術進步了，導演麥兆輝卻說《頭文字D》續集確定不拍了。他說：「以前我跟劉偉強拍，很多車子都是實際鏡頭出來的，現在不用拍了，放到綠的布景拍一拍，全都是假的，拍出來沒意思。」他們也不可能回過頭，用以前的方式拍攝，「觀眾一直往前走，現在都是高清電視，以前沒看過的音效、特效，現在再去看都覺得好笑，經典的故事已經拍完了，再拍後面故事已經沒有關係了。」

▲▼周杰倫《頭文字D》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《頭文字D》深受影迷喜愛，續集一直盛傳籌備中。（圖／翻攝自網路）

回顧《頭文字D》拍攝過往，導演麥兆輝忍不住嘆了一口氣直誇：「劉偉強才是真正厲害的。」當時一場山路甩尾戲，劉偉強堅持蹲在山路上的樹叢中，「車子就在前面跑，只有一個助手在他後面，有什麼事就一把抓著，他想很近地看著車子過來，不想有距離的感覺。」導演麥兆輝則在不遠處觀看監看螢幕，方便跟劉偉強、攝影溝通，「很傻的，所以『傻強』就是這樣來的，但是有一個這樣的人，才能拍出這樣的戲來！」

▲▼《無間道》《廉政風雲》香港導演麥兆輝。（圖／記者張一中攝）

▲導演麥兆輝認為《頭文字D》經典故事已經拍完，不需要再拍續集了。（圖／記者張一中攝）

早在《頭文字D》拍攝前，導演麥兆輝已有《廉政風雲 煙幕》的構想，故事靈感來自2003年新聞，香港一名年輕人告菸草公司賄賂海關，有個污點證人是新加坡人，污點證人還沒回來香港當證人，就在新加坡被殺了。不過，其實整個故事不完全來自這個故事，他認為沒辦法完全了解整個事件，就不能完全照著這個故事去拍，「如果完全用我的想像去拍，那就不真實，也對觀眾不公平了。」

▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲《廉政風雲 煙幕》每一個故事、角色取材自香港廉政公署的真實人物、事件。（圖／華映提供）

開拍前，導演麥兆輝去了一趟廉政公署「了解一下」，署裡的公關介紹環境，也分享了工作的情形，但是內部實在太神祕，獲得的內容有限。他後來找到兩個離開廉政公署的人，才真正深度了解這個神秘的工作內容，其中一位女性離開是擔心懷孕會流產，他仍難以置信：「你看！壓力有多大！」他更得知很多從未在媒體曝光的案件，作為編劇及人物塑型的參考。

▲▼《無間道》《廉政風雲》香港導演麥兆輝。（圖／記者張一中攝）

▲導演麥兆輝為了拍攝《廉政風雲 煙幕》，實際走訪廉政公署「了解一下」。（圖／記者張一中攝）

從《無間道》、《頭文字D》、《竊聽風雲》到現在《廉政風雲》，導演麥兆輝一貫以「人性」作為出發，而非完全倚賴傳統警匪片的動作元素。他再度合作《竊聽風雲》劉青雲，但也並非故意不找古天樂、吳祖，他坦言：「還是要看故事，我都是先有劇本再找演員，不是定好演員再去改劇本，也沒必要為了多一個男主角改變完整的劇本，我沒跟張家輝合作過，剛好角色適合他。」

▲▼《無間道》《廉政風雲》香港導演麥兆輝。（圖／記者張一中攝）

▲導演麥兆輝認為「人性」還是電影成功最根本的要素。（圖／記者張一中攝）

《廉政風雲》再度合作監製莊文強，「麥莊」組合早已成為品牌，導演麥兆輝卻說兩人沒吵過架，「也不是小孩了，碰到問題就拿出來討論，有什麼好吵的？」首部曲《煙幕》劇本籌備花了9個月，他認為劇本比起拍攝來說還是最難的，拍攝前也跟演員做了充分討論，「劉青雲腦海中有很清楚的角色背景，不應該是到了現場才知道怎麼演，拍攝前就應該知道怎麼演。」

▲▼《無間道》《廉政風雲》香港導演麥兆輝。（圖／記者張一中攝）

▲導演麥兆輝腦中已有《廉政風雲》三部曲的輪廓。（圖／記者張一中攝）

過往《無間道》、《竊聽風雲》都是首部曲大賣之後，才發展二部曲、三部曲，這次《廉政風雲》無論票房如何都會繼續拍下去。導演麥兆輝透露，前置作業中發現廉政公署有很多故事，因此決定用「傳統三幕劇」的概念發展《煙幕》、《黑幕》、《內幕》三部曲系列電影，不過《煙幕》並未在片尾留伏筆，續集《黑幕》已在籌備劇本。至於劇情有沒有連貫？他笑稱：「還不知道！」

《廉政風雲 煙幕》預計2月1日大年初一起台灣、香港同步上映。

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