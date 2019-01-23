八三夭過年這天現身高雄！宣布舉行簽票會「5人都簽得到」

者盧薇淩／台北報導

超人氣搖滾天團「八三夭」20日開賣「一事無成的偉大」高雄巨蛋場首購門票，不到一小時就開出漂亮紅盤，數千張夭怪預留席全數完售，他們繼去年9月一次攻下兩場台北小巨蛋後，相隔不到半年，即將在3月23日在高雄舉辦萬人演唱會，而他們也為了答謝歌迷，決定於大年初五2月9日在高雄MLD台鋁舉辦全台唯一「感恩簽票會」。

▲八三夭將於高雄舉辦簽票會 。（圖／滾石提供）

八三夭分享，因為是第一次到高雄舉辦萬人演唱會，之前都是1,500人左右的中小型規模，團員們都是「有信心卻沒把握」，在售票前一晚的「選前之夜」，八三夭晚上十點一下通告，就立即衝回練團室開直播，對歌迷們進行「教戰守則訓練」做最後催票，再次講解購票流程、熱血交通與住宿方案說明、介紹高雄演出內容等，有問必答地回覆每位粉絲。

在隔日中午開票時，團員們各個手機、電腦待命等看開票結果，在知道開出紅盤時，真的是又驚又喜，團員中最感性的吉他手劉逼說：「這真的是太shock了！」也說八三夭這一路來，「很多歌迷跟我們說是因為八三夭，他們才開始追逐自己的夢想，看到有人還在拼、有些資深夭怪已經成家立業，一想到在這一刻又可以看到很多夭怪們揪眾來逗陣，這感覺還滿奇妙的！」

▲八三夭高雄演唱會完售 。（圖／滾石提供）



一向照顧歌迷的暖男八三夭在知道售票佳績後，鼓手阿電提出「高雄巨蛋的票賣得比預料中的好，希望可以用最直接的方式感謝歌迷再度熱情相挺！」於是他們決定在大年初五2月9日（六），在高雄MLD台鋁舉辦全台唯一「感恩簽票會」，這也是八三夭年後的第一個公開活動，屆時五位團員將親自跟粉絲謝票。只有持有「八三夭一事無成的偉大高雄首場萬人演唱會」門票者，即可憑票到現場排隊獲得五位團員簽名，還可以憑票在MLD台鋁的部份餐廳消費享有折扣。