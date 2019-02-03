Super Junior過年幫你練腹肌！連假激推7部殺時間日韓陸劇+韓綜

文／溏。tang

今年的連假如果你有放好放滿，將獲得9天的身心舒壓時間，這時候如果要殺殺時間追個劇或是綜藝節目，以下推薦2018年這7部，包含日劇、陸劇到韓劇，喜歡輕鬆地看，也有2部韓綜推薦給你喔！

日劇《UNNATURAL法醫女王》

▲石原聰美《法醫女王》。（圖／緯來日本台提供）

集數：10集，每集約54分鐘

簡介：本劇講述在「非自然死亡原因研究所」（簡稱UDI Lab）裡，由法醫解剖人們在非自然死亡的屍體，比如偽裝殺人、醫療失誤、未知的疑難疾病等等，找出其真正的死因。

短評：激推石原聰美的《UNNATURAL法醫女王》！雖然是法醫劇，但是血肉模糊什麼的都沒有！！中午依舊阿姆啊姆配飯吃很爽，大家放心看！故事內容滿多元的，從推理、刑事、法庭、醫學、連環殺人包山包海，該反轉的部分都有反轉到我破口大罵「X的！沒想到你居然是這種人，我看錯你惹！」對！不用說這部必看！從演員到OST都是我的菜！！！！

推薦指數：5★

日劇《信用詐欺師JP》

▲《信用詐欺師JP》又譯《瞞天過海詐欺師》。（圖／翻攝自緯來日本台官網）

集數：10集，每集約56分鐘

簡介：本劇主要講述三名信用詐欺師，憑藉各自頭腦，用各種異想天開的計劃，從利慾薰心的惡人們手中騙取巨款的故事。

短評：

跟其他那種小打小鬧的詐騙劇不同，倒不是說這部的詐騙金額有多大幾百億醬子，畢竟辛辛苦苦幹一票，結果折合台幣才八千萬實在是很小兒科（價值觀終於崩壞了嗎），而是他的詐騙格局有夠大！！！有多大！這～麼～大！（鐵獅玉玲瓏pose）（天啊爆年紀了）

編劇是王牌大律師《Legal high》的編劇，我很喜歡他寫的翻轉劇情，每次的爆點都讓我「噢噢噢噢噢～」醬子，長澤雅美這次飾演女主角，是詐騙三人組中的軍師，負責制定計畫，個性中的那種痞懶樣，我覺得很像大門未知子，是個天才，只要認真去做沒有什麼事她辦不到的，但她覺得不去做詐騙集團簡直埋沒了自己的天份R～

男主角從小和她一起長大，標準的口嫌體正直，每次說要金盆洗手不幹了、想要瀟灑離去，結果都哭著跑回來～各種小媳婦被吃得死死的，容易心軟和腦波很弱！！！原本要去騙江口洋介，結果迷失在江口洋介寬厚的胸膛裡哈哈哈哈哈XD整部劇看得很輕鬆愉快，喜歡短集數的朋友不要錯過了～

推薦指數：4★

韓劇《愛上變身情人》《Beauty Inside》

集數：16集，每集約70分鐘

簡介：講述有臉盲症的男主角，和每個月有七天會變換面貌的女主角，展開一系列獨特療癒的愛情故事。

短評：從頭到尾都很輕鬆的愛情喜劇，女主角是我很愛的徐玄振，以及RD界的顏質扛壩子李民基！雖然後面我有一度覺得男女角交往、分手、交往、分手、交往、分手、交往、分手有夠煩，要分快分（拿出屠龍刀）～但整體來說還是很推薦的戀愛喜劇。

可以看長篇心得文： 徐玄振飛機上無預警變身！李民基「相信我」2次救援Man炸

推薦指數：4★

韓劇《皇后的品格》

集數：48集，每集約30分鐘

簡介：女主角從一個灰姑娘成為皇后，並以太皇太后被殺事件為契機，在與皇室鬥爭的角力中揭開皇室醜聞，並且找到真愛和幸福的故事。

短評：說真的雖然有我振赫歐吧，但一開始我連是不是推薦都有點猶豫，因為我剛開始覺得整部劇很荒謬，罷特！沒錯！就是人生的這個霸特，看著看著在荒謬中居然看出滋味了，一整個八點檔的劇情太精彩了吧哈哈哈哈哈哈，是一部認真就輸了的戲！！

這裡也有長篇心得文： 造型師請把瀏海還給崔振赫！《皇后的品格》之貴圈好亂啊

推薦指數：3.5★

韓綜《尹食堂2》

集數：11集，每集約90分鐘

簡介：由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美及朴敘俊共同出演，在西班牙的特內里費島北海岸的小鎮加拉奇科，經營了一間小店，向當地人和遊客推廣韓國美食。

短評：帥哥、異國、美食、充滿度假感的輕鬆綜藝，唯一缺點是會肚子餓和想怒刷機票！！（按住手指）

超推坑長篇心得文： 李瑞鎮闖禍朴敘俊背鍋！《尹食堂2》美景意圖使人訂機票

推薦指數：4★

韓綜《SUPER TV》

集數：兩季共24集

簡介：由Super Junior成員出演，是一個將多種節目概念以SJ的風格重新詮釋的綜藝節目。

短評：沒錯就是我私心推薦，不能只有我一個人笑的跟北七一樣，要就大家一起北七啊！（咦）

迷妹發瘋了心得文： 過了10年才摔坑！看Super Junior韓綜「小心牙齦著涼」

推薦指數：4★

陸劇《瑯琊榜之風起長林》

集數：50集，每集約45分鐘

簡介：由瑯琊榜劇組原班班底製作，該劇時代背景在《瑯琊榜》之後，大梁邊境戰火不斷。長林王蕭庭生守護大梁北境，長林軍屢獲軍功，深受梁帝的信任。長林王府上下卻遭部分有野心的群臣惡意揣測，指長林軍功名望過盛、權傾朝野、功高蓋主，針對長林王府的陰謀逐漸展開。

短評：因為我個人太愛第一部胡歌的《瑯琊榜》，整個RE到爛掉，還弄成MP3當廣播劇聽，相比之下，第二部吸引力對我來說沒那麼大，但不得不說劇組還是很業界良心的整體沒什麼硬傷（如果把笑得我心裡發寒的曉明哥不算在內的話），是個很適合殺時間（因為集數夠多），又在水準之上的戲。

長篇心得文： 陸劇【琅琊榜2】風起長林 心得

推薦指數：4★

溏。tang

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