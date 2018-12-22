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過了10年才摔坑！看Super Junior韓綜「小心牙齦著涼」

溏朝 溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。

文／溏。tang

想當年SUPER JUNIOR在台灣最紅的時期，我可是六根清淨心如止水，一直到2018年連SJ有幾個人以及名字完全對不上呢（挺胸

▲SUPER TV。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲SUPER TV是Super Junior專屬綜藝節目。（圖／愛奇藝台灣站提供）

正所謂不是不報只是時候未到，我在2018年摔入了SUPER JUNIOR的坑裡啊不要救我！！！看個團綜笑得我牙齦都要著涼了！！！有鑑於SUPER TV2 12/15在FOX台首播，趁機吃我一記安麗！

▲super junior好笑事蹟。（圖／翻攝自微博）

▲Super Junior好笑事蹟。（圖／翻攝自微博）

好的，先說為什麼在時隔10年後，我的雷龍神經終於反應過來迷上SJ

▲崔振赫也愛super junior。（圖／翻攝自vlive）

▲崔振赫也愛super junior。（圖／翻攝自vlive）

因為我振赫OPPA也喜歡

哈哈哈哈完全是閒著沒事隨便點的這篇的PTT安麗文（《ETtoday星光雲》原文在▼）

「因為「赫海」掉入SJ的坑 韓流20年不變的成功心法是CP愛！」

Super Junior東海(左)、銀赫(右)。(圖／銀赫Twitter)

▲東海、銀赫被稱為赫海CP。（圖／銀赫Twitter）

沒錯就是赫海啊！！！！你看那推文滿滿der大平台～啊不是，是赫海
一查不得鳥組CP，都組10多年了還沒拆，這什麼邪術！！抱持著「挖賽～營業可以營業10多年，這精神太驚天地泣鬼神了吧」讓我好好來瞧瞧

結果一看完

▲赫海CP。（圖／翻攝自IG／superjunior）

▲赫海CP。（圖／翻攝自IG／superjunior）

..........乾你們給我去結婚噢噢噢噢！！！！！

▲▼「Super Junior - D&E」銀赫上傳與東海的合照。（圖／翻攝自IG、推特）

▲粉絲把銀赫與東海的合照調亮，發現兩人「眼神很有愛」。（圖／翻攝自推特）

OK FINE 各自結婚也給我綁在一起綁到入土阿你們！！！

▲Super Junior利特、神童、希澈、藝聲、東海、銀赫23日出席《Super TV》製作發表記者會。（圖／達志影像）

▲《Super TV》製作發表記者會。（圖／達志影像）

這張圖訊息量很大我知道哈哈哈哈哈

接著一不小心就開始狂補SJ這兩年的綜藝，都不用睡啊我是肝鐵人！假日整天RE就算了，中午午休還要翻出來溫習，看得我同事都問我：妳到底在看什麼笑得這麼智障，我覺得不行，怎麼可以只有我一個人智障，要就大家一起啊！（喂

註：溏本命赫海，因為是在SJ人少的時期入坑所以沒有數字情節，SJ說他們幾人就是幾人

以下是這兩年SJ團綜

已經對SJ有一定認識但沒有看過的建議按照時間序

1. SJ returns 1
2. 認識的哥哥 EP100
3. 一周偶像 EP328 EP329 EP335
4. CJ電視購物 Super Market
5. SUPER TV 1
6. SUPER TV 2
7. SJ returns 2

跟 SJ 不太熟，就像是以前的我想試水溫，推薦下面解任務方式

1. 一周偶像 EP328 EP329 EP335
2. 認識的哥哥 EP100
3. SJ returns 1
4. SUPER TV 1
5. 電視購物 Super Market
6. SUPER TV 2
7. SJ returns 2

一周偶像 Weekly Idol EP328 EP329 EP335

▲super junior上一周偶像。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲Super Junior上《一周偶像》。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

完全是我的精神糧食，我只差沒有照三餐RE

對就是瘋孩子，編劇怒摔RUNDOWN，因為SJ完全不受控！要喝水的、要換位置的、嫌累的、放空的、突然哭粗乃的、還有在節目上挖鼻屎的！！我的老天鵝，這年頭你看過那個藝人在節目上挖鼻屎你說說！

▲super junior上一周偶像。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

還有字幕組炒雞可愛，我都懷疑是不是東海親媽粉！

▲super junior上一周偶像。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

30好幾，還被節目組要求抱熊熊戴花冠打招呼....賣萌雖可恥但有用！我可以！（喂

認識的哥哥 EP100

▲super junior上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）

（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）

根本是SJ diss特輯！來啊！互相傷害啊！
藝聲還氣到暴打李哥哈哈哈哈哈哈

▲super junior上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）

（圖／翻攝自YouTube／JTBC Entertainment）

希澈更公佈了他的把妹技巧，我只能說還不是靠臉！！！
一般人這樣做我只能說...我敬你是條漢子（抱拳
希望有先準備好交保金

SJ returns 1

▲super junior綜藝節目《SJ Returns》。（圖／翻攝自super junior IG）

（圖／翻攝自super junior IG）

簡單說就是第八張專輯《Play》的紀錄片，從接李赫宰退伍開始到挑歌、錄音、練舞、拍攝封面全記錄

你可能想說紀錄片是能多好笑？千萬別這麼說，因為會被打臉，或是想說「哇賽接退伍好溫腥、好感倫」

欸～結果感動不到3秒，李哥就在其他節目上被爆料他自己一個一個打電話，確定成員們都會來吼QQ，只差沒有哭著求了好咪
你的櫥窗組合上線囉～

然後推薦個李哥的《BLACK SUIT》，真的帥到只剩東海這個朋友
我大概就蕊了二十幾遍而已不多不多

CJ電視購物Super Market

▲Super Junior上電視購物台賣羽絨外套。（圖／翻攝自CJmall home shopping）

▲Super Junior上電視購物台賣羽絨外套。（圖／翻攝自CJmall home shopping）

沒錯！你沒看錯！就是電視購物，你家老母每天下午看的那一台
SJ一直走在時代最尖端，連電視購物台都不放過了，還上了兩次啊兩次！！後援會崩潰，這輩子沒想到還要翻譯電視購物！也算是人生里程碑惹讚讚，重點是腦波超弱如我，超想要同款羽絨衣啊！！！

SUPER TV 1

包辦各種類型綜藝從吃播、我們同居了、直播、偶像運動會等等

好笑的太多了，就連他們喇豬屎都很好笑！就算他們說演唱會不唱歌，就坐在那互相喇豬屎、講垃圾話我也掏錢去看！沒問題我的錢都颳大風來的！

▲super junior綜藝節目《Super TV》。（圖／翻攝自super junior臉書）

（圖／翻攝自super junior臉書）

必看 20180316 / 20180323 我們同居了兩集！
83line 大旗搖起來！！

以及赫海飯必須立刻下載收藏的 20180330 問題的男人（扶心臟

就連花絮也有夠瘋癲，東方神起的允浩整個崩潰，只差沒有奪門而出，希澈想要加入轉圈圈還整個被彈出去哈哈哈哈哈哈

SUPER TV 2

第二季找了很多偶像團體上節目和SJ對決，有點像《RUNNING MAN》這樣

只要在節目中獲得三連勝，製作組就送他們和準備退伍的厲旭去濟州島玩

因為我比較愛第一季，第二季我大部分挑著看，推薦的有20180628Oh My Girl 吃播王篇

▲Super junior《Super TV》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

還有最後兩集接厲旭退伍，一起去濟州島度假，居然連我媽也看得笑嗨嗨，問說是韓國版的5566《飢餓遊戲》嗎？我瞬間不知道該如何回答

SJ returns 2

▲super junior綜藝節目《SJ Returns》。（圖／翻攝自super junior臉書）

（圖／翻攝自super junior臉書）

現正熱映中，大家記得去VLIVE看，衝觀看數啊～

雖然我是追ON檔，但這季的體裁我沒有很愛，因為我本身就不太看美食節目
節目內容是SJ的成員們為了去看D&E演唱會的ELF們，推薦日本各區美食，最後在各自推薦的美食中，選出三樣給D&E，讓D&E選出冠軍

但我說哥啊～你們可以不要動不動就去什麼壽司35年匠人的店嗎！！！我的荷包沒有直接通銀行金庫啊

（想看原版精彩有聲音網誌，請點此

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

溏。tang

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