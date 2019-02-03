迪士尼、皮克斯誰是最佳動畫？《超人特攻隊2》、《無敵破壞王2》洩相愛相殺羅曼史

記者邱映綾／綜合報導

迪士尼自2006年收購皮克斯起，就在奧斯卡最佳動畫片上開始了一段相愛相殺的過程，從2003年的《熊的傳說》、《海底總動員》、2009年《公主與青蛙》、《天外奇蹟》、2012年《無敵破壞王》、《勇敢傳說》一直到2018年的《無敵破壞王：網路大爆走》、《超人特攻隊2》，無不是迪士尼自家工作室與皮克斯動畫工作室之間的角力，而在第91屆奧斯卡頒獎之際，這場迪士尼內戰正持續上演中。

▲第85屆奧斯卡由《勇敢傳說》擊敗《無敵破壞王》拿下最佳動畫。（圖／翻攝自劇照）



迪士尼、皮克斯大戰最為人所知的，莫過於在85屆奧斯卡金像獎上《無敵破壞王》對上《勇敢傳說》的最佳動畫之爭，當年兩者彷彿對換風格似的，向來善於改編童話故事的迪士尼，出了一部以電玩遊戲為概念的《無敵破壞王》；而喜歡玩創新、抽象概念的皮克斯，則產生了第一位女性公主角色《勇敢傳說》－梅莉達，雖然兩部片各有優缺點，但在內容豐富度和題材創新上，多數影評和觀眾們都認為《無敵破壞王》大勝《勇敢傳說》，但最後卻由《勇敢傳說》奪下奧斯卡最佳動畫獎，被譏為「政治正確對上電玩文化」，讓兩派粉絲至今爭論不休。

▲《超人特攻隊2》票房與口碑俱佳。（圖／翻攝自網路）



時間來到2018年，《超人特攻隊2》（Incredibles 2）由皮克斯動畫工作室製作，為14年前《超人特攻隊》續集，主要描寫巴氏一家必須得到大眾對超級英雄的信任，但新的敵人卻試圖讓公眾反對超級英雄再次合法化，他們該如何在平凡家庭生活取得平衡。靠著顛覆傳統的「女主外男主內」、家庭成員們尋找自我認同的過程引起觀眾共鳴，創下票房和口碑佳績，全球累積票房12.43億美元，為目前全球最高動畫電影票房第二名（僅次於《冰雪奇緣》），甚至被冠上「皮克斯最佳續集動畫」的殊榮。

▲《無敵破壞王2：網路大暴走》暗藏大量的彩蛋。（圖／翻攝自網路）



迪士尼動畫工作室第57部作品，《無敵破壞王2：網路大暴走》故事發生在第一集的6年後，破壞王和雲妮露為了修復電玩世界中的《甜蜜衝刺》零件，透過遊戲機裝上Wi-Fi進入網路世界，在那裡看到了迪士尼歷代公主、星際大戰系列及漫威眾多角色，最後擊敗網路病毒也重新檢視了他們的友誼。這部片塑造了讓人嘆為觀止的網路世界，裡頭迪士尼電影集團的彩蛋多到不勝枚舉，結合當前網路世代所面臨的社會問題，還順便糗一下自家的電影公式，讓人在讚嘆之餘也會噗哧一笑。

▲迪士尼公主們聽不懂皮克斯公主梅莉達的口音。（圖／擷取自YouTube）



值得一提的是，在《無敵破壞王2》中眾迪士尼公主聽不懂《勇敢傳說》梅莉達的蘇格蘭口音，還補了句「她是皮克斯來的」，便是自糗同是迪士尼發行，但她們來自不同的工作室。



▲第91屆奧斯卡動畫組競爭激烈（圖／翻攝自電影海報）

雖然兩部片獲得影評和觀眾多數好評，但仍有部分評論表示作為續集電影，兩者皆無法超越前作，《超人特攻隊2》內容頭重腳輕流於走馬看花、反派角色張力不足、政治操作太明顯；《無敵破壞王2：網路大暴走》則是主軸過於單薄、彩蛋過於搶眼，主角淪為旁觀者，加上前陣子剛落幕的第76屆金球獎才由《蜘蛛人：新宇宙》拿下最佳動畫獎，讓今年的奧斯卡最佳動畫更添較勁意味。

《超人特攻隊2》

《無敵破壞王2：網路大暴走》

《蜘蛛人：新宇宙》