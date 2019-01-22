ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

反骨酷炫拍他MV只出現2秒！孟耿如還當學妹..好友卡很威

記者盧薇淩／台北報導

陳大天入行10年交出沉澱2年半的新歌《記得我的歌》，MV特別下海自導自演，還狂用「友情卡」，把前輩好友阿KEN、網紅YouTuber酷炫邀來客串，好友廖人帥出任MV特別指導，更出動同門師兄黃子佼女友孟耿如幫忙跨刀，飾演畫龍點睛的「學妹」一角，除了以簡訊及歌聲為陳大天打氣加油，更以電台DJ身分為MV點出主梗，讓陳大天說：「女神降臨讓這支MV的好看度暴增！」

▲▼陳大天找孟耿如合作新歌mv 。（圖／大鵬經紀提供）

▲陳大天找孟耿如合作新歌MV。（圖／大鵬經紀提供）

對於「大嫂」孟耿如能在忙碌的唱片宣傳期中排除萬難助陣，陳大天感動地說：「很感謝女神耿如幫忙，能夠邀請到她，是因為當時結束創作營時，我逢人就分享作品，當時剛好給耿如聽完，她竟然主動說想要參與MV拍攝，所以馬上把她加入了這個熱血的計畫。」值得一提的是，兩人在MV中並沒有直接對戲，而是以學長學妹關係透過簡訊互動傳「情意」，被好友廖人帥虧說是要避嫌，讓陳大天笑說：「這樣角色的設定比較正確，畢竟演情侶太奇怪了！」

▲▼陳大天找孟耿如合作新歌mv 。（圖／大鵬經紀提供）

▲陳大天找來阿ken、反骨男孩酷炫、廖人帥助陣。（圖／大鵬經紀提供）

在MV中阿KEN及酷炫雖然僅在MV中出現兩秒鐘，但敬業的兩人清晨五點就到現場化妝準備，阿KEN還開玩笑說：「你說只出現兩秒鐘這個無所謂啦！下次我有作品我也會邀請他來跨刀，然後只出現半秒！」而兩人情義相挺，讓陳大天感動地說：「我真的無以回報啊！ken哥《全民最大黨》帶我演小劇場的師兄，更是非常關心我的前輩；酷炫則是參加小燕姐節目時認識的，我們對於表演這塊很有話聊，時常交流喜劇影片的內容。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳大天

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 反骨酷炫拍他MV只出現2秒！孟耿如還當學妹..好友卡很威
  2. 豆花妹見AKB姐妹團嘆：膠原蛋白！　「早知穿蓬蓬裙來拚」
  3. 劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆
  4. 女主管問「你不夠硬嗎」　沈玉琳爆25歲遭職場性騷擾
  5. 鄭惠中巴完鄭麗君火速認錯　趕往警局「拒為去蔣化道歉」
  6. 《創造101》第2季來了！3檔節目全推男團　「改新名字」網傻眼：好土
  7. 18歲香奈兒想當YouTuber？　檢場：有事做總比沒事好
  8. 吳克群哽咽：媽媽聽不到了！過年將至憶喪母痛..寫歌勵遊子
  9. 當眾「啪」打鄭麗君一巴掌　康凱爆氣鄭惠中：她不要臉
  10. 南柱赫抓包韓志旼偷看露燦笑！《耀眼》預告出爐...劇迷決定追了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366