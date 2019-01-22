反骨酷炫拍他MV只出現2秒！孟耿如還當學妹..好友卡很威

記者盧薇淩／台北報導

陳大天入行10年交出沉澱2年半的新歌《記得我的歌》，MV特別下海自導自演，還狂用「友情卡」，把前輩好友阿KEN、網紅YouTuber酷炫邀來客串，好友廖人帥出任MV特別指導，更出動同門師兄黃子佼女友孟耿如幫忙跨刀，飾演畫龍點睛的「學妹」一角，除了以簡訊及歌聲為陳大天打氣加油，更以電台DJ身分為MV點出主梗，讓陳大天說：「女神降臨讓這支MV的好看度暴增！」

▲陳大天找孟耿如合作新歌MV。（圖／大鵬經紀提供）

對於「大嫂」孟耿如能在忙碌的唱片宣傳期中排除萬難助陣，陳大天感動地說：「很感謝女神耿如幫忙，能夠邀請到她，是因為當時結束創作營時，我逢人就分享作品，當時剛好給耿如聽完，她竟然主動說想要參與MV拍攝，所以馬上把她加入了這個熱血的計畫。」值得一提的是，兩人在MV中並沒有直接對戲，而是以學長學妹關係透過簡訊互動傳「情意」，被好友廖人帥虧說是要避嫌，讓陳大天笑說：「這樣角色的設定比較正確，畢竟演情侶太奇怪了！」

▲陳大天找來阿ken、反骨男孩酷炫、廖人帥助陣。（圖／大鵬經紀提供）

在MV中阿KEN及酷炫雖然僅在MV中出現兩秒鐘，但敬業的兩人清晨五點就到現場化妝準備，阿KEN還開玩笑說：「你說只出現兩秒鐘這個無所謂啦！下次我有作品我也會邀請他來跨刀，然後只出現半秒！」而兩人情義相挺，讓陳大天感動地說：「我真的無以回報啊！ken哥《全民最大黨》帶我演小劇場的師兄，更是非常關心我的前輩；酷炫則是參加小燕姐節目時認識的，我們對於表演這塊很有話聊，時常交流喜劇影片的內容。」