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南柱赫抓包韓志旼偷看露燦笑！《耀眼》預告出爐...劇迷決定追了

記者吳孟庭／綜合報導

人氣男演員南柱赫要回歸電視劇了，2月將搭檔女神韓志旼演出100%事前拍攝的新劇《耀眼》，最新預告出爐，南柱赫眼神彷彿會說話，一頻一笑讓劇迷都好心動，直言「本來看海報沒感覺，影片一出來就決定追了」。

▲南柱赫抓包韓志旼偷看露燦笑！新劇《耀眼》30秒預告超圈粉。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲韓志旼在《耀眼》剪成俏麗短髮。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

南柱赫前一部電視劇《河伯的新娘 2017》差評如潮，但去年他改進攻電影圈，演出電影《浴血圍城88天》，似乎演技有進化，還因此奪下青龍獎最佳男新人獎項，今年回歸電視劇，搭檔可說是戲精的女神韓志旼，從最新預告也可以看到南柱赫演技真的進步了。

在韓劇《耀眼》中，南柱赫飾演為了幫老是闖禍的父親收拾爛攤子，童年至今一直搬家、並做過各種工作，他在預告裡自白，「大概除了海邊跟濟州島之外都住過了吧」，一直對住的地方沒什麼認同感的他，直到搬到韓志旼住的社區。

▲南柱赫抓包韓志旼偷看露燦笑！新劇《耀眼》30秒預告超圈粉。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲南柱赫抓包韓志旼偷看露出燦笑。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

不過《耀眼》其實是一部奇幻愛情劇，因為韓志旼和資深女演員金惠子，飾演的是同一個角色，金惠子身體雖然已經70歲，但年齡卻只有25歲，韓志旼則是外表25歲，靈魂事實上卻是個老奶奶了，兩人到底為何會變成這個模樣，恐怕也只得等戲劇開播才能揭曉。

▲南柱赫抓包韓志旼偷看露燦笑！新劇《耀眼》30秒預告超圈粉。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲南柱赫邀韓志旼一起看花。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

不過30秒的預告，南柱赫發現韓志旼偷看他後，瞬間露出燦爛的笑容，以及韓志旼說，「這個社區到春天的時候很不錯，花也開了很多，嗯...很美」，接著南柱赫說，「那就一起看吧，春天...我說我們一起看。」短短的台詞卻讓人心動，劇迷也發現他眼睛會說話，直呼非常期待播出，此劇預計接檔《先熱情的打掃吧》，將於2月11日播出。

▼《耀眼》最新預告。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

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耀眼, 南柱赫, 韓志旼, 日韓風

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