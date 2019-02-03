ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老公的皮要繃緊？從《幸福三重奏》瞭解每對愛人都有專屬幸福模式

文／歐爺

2018年開始，明星夫妻生活的實境節目成為許多人觀看與討論的話題，相信很多已經進入所謂「愛情墳墓」的女人們，在觀賞節目之餘，也幻想著自己有位超貼心的老公。

▲▼《幸福三重奏》大S嚇江宏傑，福原愛變表情包。（圖／CHOCO TV）

▲一邊看著節目，許多人也一邊幻想著有電視裡那樣的愛人。（圖／CHOCO TV）

我自己就是《幸福三重奏》的忠實觀眾，「陳建斌＋蔣勤勤」、「汪小菲＋徐熙媛（大S）」，以及「江宏傑＋福原愛」的組合，你們比較喜歡哪一對呢？就讓我們一起回顧一下這三對夫妻的相處模式，再反過來看看自己想要的，或現在正在進行的感情是屬於哪一種吧！

陳建斌＋蔣勤勤

陳建斌的個性就跟他演得大部分角色一樣，從頭到腳、連靈魂都是標準的「爺兒們」，跟韓劇暖男的形象注定是無緣的；不過，當這樣的爺兒們為另一半有了些貼心舉動（例如：主動做家事、幫忙提東西），就會受到旁人大力讚許，帥度也會瞬間暴增，更讓大家知道「爺兒們也是有爺兒們式的體貼！」

▲▼《幸福三重奏》陳建斌幫老婆蔣勤勤做飯，搞砸了理由一堆。（圖／翻攝CHOCO TV）

▲陳建斌標準爺兒們個性，蔣勤勤很常什麼事都自己做。（圖／翻攝CHOCO TV）

在節目中，蔣勤勤對環境的整潔非常講究，出門之前也要多次巡視才能放心，但是遇到像「陳老師」這樣大而化之、有靈感才會想做一下家事的懶惰之人，當氣氛不對的時候，戰火就會一觸及發。印象最深刻的是，有一集他們要出發去外地，女生一樣把家裡檢查了一遍，也找了一下自己要帶出門的東西，過程中伴隨著陳老師「好了沒！」的催促聲音，最後戰爭就在陳老師本來不想關門，後來不耐煩地關上門後開始了。

上了車，夫妻倆的互動急速冷凍，但就蔣勤勤留下眼淚後，陳老師的態度瞬間放軟，一邊聽著老婆說出門就應該要把門關上，一邊道歉說著「對，確實是我考慮不周」，後來也想盡各種辦法想讓老婆心情好些。

▲▼陳建斌和蔣勤勤錄影爆衝突，老婆甚至氣到哭了。（圖／翻攝自YouTube）

▲看到蔣勤勤氣哭，陳建斌馬上道歉。（圖／翻攝自YouTube）

我想，現實中很多女生的愛人是這種類型的吧？雖然有著大男人的基因，但當重要的女人有任何動靜時，自己也開始提心吊膽，不管三七二十一先示弱，讓愛人不要再傷心才是首要任務。

▲陳建斌、蔣勤勤爭吵片段。

汪小菲＋徐熙媛（大S）

別看汪小菲有man man的外表，他在節目對老婆徐熙媛（大S）可是極盡溫柔之能事呢！除了溫馴地「老婆～老婆～」叫，美味料理更是由他來負責；不過，這樣的溫暖存在還是會惹老婆哭滴！

有一次汪小菲騎著腳踏踏車載著大S，但可能是因為騎在石子路上所以非常不穩，大S一路一直尖叫「停！停！」但他沒有停下來，直到大S大喊出「老公！」他才被老婆嚇到馬上停車；短時間內女生已經在開始大哭，我們的北京大爺當然也是錯愕，完全不知道一連串的事情怎麼發生地那麼突然，不過他也只有安撫，回到家中看老婆還在生氣，除了馬上認錯，也說了擅長的冷笑話，逗老婆開心。

▲汪小菲騎單車載大S，大S嚇到爆哭。（圖／翻攝CHOCO TV）

▲汪小菲騎單車載大S，大S嚇到爆哭。（圖／翻攝CHOCO TV）

有些人的另一半應該就像汪小菲一樣的存在吧？雖然有著普遍男人的粗神經，但他們的溫柔、知道愛人想法就會馬上行動的特質，讓人生不了氣，也會讓人安心交付最真實的情緒...我自己就期許能成為這樣類型的愛人啊！

江宏傑＋福原愛

江宏傑、福原愛這一組，我自己在看的時候除了被甜到吃手手，也覺得我們這些平民老百姓要遇上這樣的愛人機率微乎其微...因為他們還在新婚夫妻的熱戀狀態，而且也非常站在對方的立場著想，「自我」的部分都為彼此縮小了一點，沒有太多的男生就應該時時讓女方依靠，「江哥」也有依靠老婆的時候。

在某集節目中，剛好遇到江宏傑要出賽，他在賽前就非常緊張會輸，福原愛一路講了許多冷笑話逗他笑，讓他放鬆許多；拿下勝利回到飯店後，他馬上喝到老婆泡的百香綠，也問道「如果今天是輸的話還有這樣嗎？」對方馬上回答「有啊～更多啊～」而且還繼續說了「乒乓球很重要，但是我們不是乒乓裡面有人生，是人生裡面有乒乓球」，看到這一段我自己都想喊福原愛一聲「哥」了！太有肩膀了啦！！

▲▼《幸福三重奏》福原愛鼓勵江宏傑。（圖／翻攝CHOCO TV）

▲福原愛也會讓江宏傑依靠自己。（圖／翻攝CHOCO TV）

各位女士們有多少人想要江宏傑、福原愛的相處模式呢？就像我前面說到的，他們一直都很互相也溫柔以待，或許再幻想自己有一位「江哥」前，也學習一下福原愛身上的某些特質喔！

自己常常聽到長輩們看電視時會說「戲就是戲，何必認真？」但或許也是因為有了這些實境節目，讓每一對情侶、夫妻開始反思自己的感情，有好的就學起來，本來就有的優點也保持，只想跟大家說～世界上沒有完人，要學別人怎麼樣真的學不完，因為你們也一定都有屬於自己的幸福模式。

▲▼《幸福三重奏》汪小菲幫大S畫素描。（圖／翻攝CHOCO TV）

▲每一對愛人都有屬於自己的幸福模式。（圖／翻攝CHOCO TV）

●歐爺／星光雲社群，崇尚天馬行空的浪漫，卻又對任何不公想抗爭到底的矛盾份子。目前還深信混濁的世界依然有純粹正義存在著，喜歡從音樂、戲劇、電影裡找出創作者想帶給世人的省思與警惕訊息。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

孫安佐「國民表姐」根本狄鶯！　同框讓網歪樓了

翻開畢冊發現「楊丞琳是我同學！」　網友傻眼：證明她沒整

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

賴琳恩9年未在尪面前ＯＯ⋯張菲媳：老公天天尿我身上　維持熱戀3夫妻

「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

孫安佐「國民表姐」根本狄鶯！　同框讓網歪樓了

翻開畢冊發現「楊丞琳是我同學！」　網友傻眼：證明她沒整

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

賴琳恩9年未在尪面前ＯＯ⋯張菲媳：老公天天尿我身上　維持熱戀3夫妻

「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

幸福三重奏, 陳建斌, 蔣勤勤, 汪小菲, 徐熙媛, 大S, 江宏傑, 福原愛, 夫妻, 實境節目

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 老公的皮要繃緊？從《幸福三重奏》瞭解每對愛人都有專屬幸福模式
  2. 《天空之城》CP成真？金炳哲、尹世雅傳曖昧　友爆：眼神不尋常
  3. 水原希子、一世代哈利同框了！　KTV狂歡畫面曝光
  4. 直播出意外5案例！手滑關美肌洩「真面目」　女星一彎腰走光了
  5. 購物天后接「未知電話」　講到一半發現⋯對方是費玉清
  6. 厭世迷姐／一句「我有看過」　姜丹尼爾生日應援值得了！
  7. 賈永婕「16歲正妹女兒」解放比基尼！　一轉正面…媽還是贏了
  8. 蔡阿嘎領「七月半」闖後台！吳宗憲「錄影費用跟誰領」
  9. 太妍久違PO家人合照　大眼親妹「正面對比」網讚爆：一家神基因！
  10. Super Junior過年幫你練腹肌！連假激推7部殺時間日韓陸劇+韓綜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366