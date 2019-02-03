老公的皮要繃緊？從《幸福三重奏》瞭解每對愛人都有專屬幸福模式

文／歐爺

2018年開始，明星夫妻生活的實境節目成為許多人觀看與討論的話題，相信很多已經進入所謂「愛情墳墓」的女人們，在觀賞節目之餘，也幻想著自己有位超貼心的老公。

▲一邊看著節目，許多人也一邊幻想著有電視裡那樣的愛人。（圖／CHOCO TV）

我自己就是《幸福三重奏》的忠實觀眾，「陳建斌＋蔣勤勤」、「汪小菲＋徐熙媛（大S）」，以及「江宏傑＋福原愛」的組合，你們比較喜歡哪一對呢？就讓我們一起回顧一下這三對夫妻的相處模式，再反過來看看自己想要的，或現在正在進行的感情是屬於哪一種吧！

陳建斌＋蔣勤勤

陳建斌的個性就跟他演得大部分角色一樣，從頭到腳、連靈魂都是標準的「爺兒們」，跟韓劇暖男的形象注定是無緣的；不過，當這樣的爺兒們為另一半有了些貼心舉動（例如：主動做家事、幫忙提東西），就會受到旁人大力讚許，帥度也會瞬間暴增，更讓大家知道「爺兒們也是有爺兒們式的體貼！」

▲陳建斌標準爺兒們個性，蔣勤勤很常什麼事都自己做。（圖／翻攝CHOCO TV）

在節目中，蔣勤勤對環境的整潔非常講究，出門之前也要多次巡視才能放心，但是遇到像「陳老師」這樣大而化之、有靈感才會想做一下家事的懶惰之人，當氣氛不對的時候，戰火就會一觸及發。印象最深刻的是，有一集他們要出發去外地，女生一樣把家裡檢查了一遍，也找了一下自己要帶出門的東西，過程中伴隨著陳老師「好了沒！」的催促聲音，最後戰爭就在陳老師本來不想關門，後來不耐煩地關上門後開始了。

上了車，夫妻倆的互動急速冷凍，但就蔣勤勤留下眼淚後，陳老師的態度瞬間放軟，一邊聽著老婆說出門就應該要把門關上，一邊道歉說著「對，確實是我考慮不周」，後來也想盡各種辦法想讓老婆心情好些。

▲看到蔣勤勤氣哭，陳建斌馬上道歉。（圖／翻攝自YouTube）

我想，現實中很多女生的愛人是這種類型的吧？雖然有著大男人的基因，但當重要的女人有任何動靜時，自己也開始提心吊膽，不管三七二十一先示弱，讓愛人不要再傷心才是首要任務。

▲陳建斌、蔣勤勤爭吵片段。

汪小菲＋徐熙媛（大S）

別看汪小菲有man man的外表，他在節目對老婆徐熙媛（大S）可是極盡溫柔之能事呢！除了溫馴地「老婆～老婆～」叫，美味料理更是由他來負責；不過，這樣的溫暖存在還是會惹老婆哭滴！

有一次汪小菲騎著腳踏踏車載著大S，但可能是因為騎在石子路上所以非常不穩，大S一路一直尖叫「停！停！」但他沒有停下來，直到大S大喊出「老公！」他才被老婆嚇到馬上停車；短時間內女生已經在開始大哭，我們的北京大爺當然也是錯愕，完全不知道一連串的事情怎麼發生地那麼突然，不過他也只有安撫，回到家中看老婆還在生氣，除了馬上認錯，也說了擅長的冷笑話，逗老婆開心。

▲汪小菲騎單車載大S，大S嚇到爆哭。（圖／翻攝CHOCO TV）

有些人的另一半應該就像汪小菲一樣的存在吧？雖然有著普遍男人的粗神經，但他們的溫柔、知道愛人想法就會馬上行動的特質，讓人生不了氣，也會讓人安心交付最真實的情緒...我自己就期許能成為這樣類型的愛人啊！

江宏傑＋福原愛

江宏傑、福原愛這一組，我自己在看的時候除了被甜到吃手手，也覺得我們這些平民老百姓要遇上這樣的愛人機率微乎其微...因為他們還在新婚夫妻的熱戀狀態，而且也非常站在對方的立場著想，「自我」的部分都為彼此縮小了一點，沒有太多的男生就應該時時讓女方依靠，「江哥」也有依靠老婆的時候。

在某集節目中，剛好遇到江宏傑要出賽，他在賽前就非常緊張會輸，福原愛一路講了許多冷笑話逗他笑，讓他放鬆許多；拿下勝利回到飯店後，他馬上喝到老婆泡的百香綠，也問道「如果今天是輸的話還有這樣嗎？」對方馬上回答「有啊～更多啊～」而且還繼續說了「乒乓球很重要，但是我們不是乒乓裡面有人生，是人生裡面有乒乓球」，看到這一段我自己都想喊福原愛一聲「哥」了！太有肩膀了啦！！

▲福原愛也會讓江宏傑依靠自己。（圖／翻攝CHOCO TV）

各位女士們有多少人想要江宏傑、福原愛的相處模式呢？就像我前面說到的，他們一直都很互相也溫柔以待，或許再幻想自己有一位「江哥」前，也學習一下福原愛身上的某些特質喔！

自己常常聽到長輩們看電視時會說「戲就是戲，何必認真？」但或許也是因為有了這些實境節目，讓每一對情侶、夫妻開始反思自己的感情，有好的就學起來，本來就有的優點也保持，只想跟大家說～世界上沒有完人，要學別人怎麼樣真的學不完，因為你們也一定都有屬於自己的幸福模式。

▲每一對愛人都有屬於自己的幸福模式。（圖／翻攝CHOCO TV）

●歐爺／星光雲社群，崇尚天馬行空的浪漫，卻又對任何不公想抗爭到底的矛盾份子。目前還深信混濁的世界依然有純粹正義存在著，喜歡從音樂、戲劇、電影裡找出創作者想帶給世人的省思與警惕訊息。