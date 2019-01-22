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呼巴掌影片曝光！　文化部長鄭麗君一抬頭「馬上被巴」…資深女星秒閃人

圖文／鏡週刊

文化部長鄭麗君今（22日）下午出席關懷演藝人員春節餐會，當她逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒、彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被67歲、曾為中視簽約歌星的鄭惠中（原名鄭心儀）狠賞一巴掌！暴力行為令人不齒。

因導演王小棣、監製李烈、導演楊雅喆等711位藝文影視產業人士具名連署請求，日前才決定留任的文化部長鄭麗君，今日下午就在神旺大飯店「關懷演藝人員春節餐會」上，遭40年前曾為中視簽約歌星的鄭惠中冷不防地狠打一巴掌。在場出席的有林福地、常楓、葉青、陳松勇、文夏、文香、石雋、丁強、李璇等數百位資深藝人。

▲鄭麗君被打影片。（圖／鏡週刊提供）

▲鄭麗君被打影片。（圖／鏡週刊提供）

鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭立即掉頭走人。鄭麗君雖然表情驚訝，仍保持風度，沒有跟鄭惠中計較，只鎮定說了一句：「怎麼可以這樣。」隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

▲鄭麗君被打影片。（圖／鏡週刊提供）

▲鄭麗君被打影片。（圖／鏡週刊提供）

本刊找到已回她自己桌次吃飯的鄭惠中，詢問為何要打鄭麗君？她毫無歉意地說：「我本來想要賞她兩巴掌，想了好幾個月......難得她今天來，我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，已經太便宜她！」打鄭麗君的理由為何？鄭惠中理直氣壯說：「因為她推動廢除中正紀念堂，前人種樹 、後人乘涼，她一點都不感恩。這種人，我這樣子打她，是剛好而已。我相信很多人跟我一樣，有跟我一樣的感覺，我要做的就是這樣而已，謝謝。」

文化部公關組組長張祐瑄表示，鄭麗君並不認識鄭惠中，也沒見過面，鄭部長今日到場跟演藝人員致意時，受到多人的歡迎，表示支持部長留任，部長也跟大家說明，未來文化部要做的計畫，不明白鄭惠中為何有此暴力舉動。

▲鄭麗君被打影片。（圖／鏡週刊提供）

▲鄭惠中。（圖／鏡週刊提供）

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