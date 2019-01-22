阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想抱孫

記者林彥君／台北報導

「國民老婆」泱泱日前上由阿達率領遊戲正妹群主持狼谷競技台《Game什麼東西》，每集邀請不同來賓共同打GAME、演短劇。泱泱到節目裡做客，不只提供「一日老婆」出租服務，還承諾滿足所有需求，讓阿達興奮得口出狂言：「我媽想要抱孫子了！」

▲泱泱上節目與阿達共同演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

短劇中，阿達被媽媽要求帶老婆回家過年，只好緊急預約「一日老婆」泱泱，想人互稱親暱單名「達～」與「泱～」，還露出色樣想要跟泱泱牽手。阿達以為會有貼心餵食、擦嘴巴等親密服務，泱泱卻用果汁機將食物打成流質，並用鑷子夾取酒精棉片擦嘴，讓阿達當場傻眼：「這種針對臨終前的尊榮服務我不需要！我只要正常情侶的互動規格。」

▲泱泱上節目與阿達共同演短劇。（圖／狼谷競技台提供）



泱泱表示，自己有在打遊戲，但不常用電腦玩、而是打手遊比較多。這次來《Game什麼東西》玩了恐怖遊戲，泱泱邊玩邊委屈說：「我不太會走路。（指遊戲裡）」阿達聞言秒回：「那我抱妳！」超誇張的撩妹方式被現場猛虧。



泱泱錄完影在Instagram表示，快被這集的短劇笑瘋，並大讚《Game什麼東西》便當好吃到她離開了還心心念念，忘記拆mic就回家了。本集在22日晚間9點播出。