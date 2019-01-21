艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

娛樂中心／綜合報導

藝人艾成是《超級偶像》冠軍出身，卻因為苦等不到發片機會，2年前暴肥到90公斤，克服憂鬱症、暴食症後成功減重30公斤，和女友王瞳攜手登台跨年晚會，驚豔觀眾。他近日受訪時，揭露當年參加選秀節目壓力太的內幕，曾在短時間內狂吞60幾顆藥止痛。

▲艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕。（圖／翻攝自臉書／艾成）

據《聯合報》報導，艾成從馬來西亞到台灣發展，在《超級偶像》第一屆踢館者，第二屆則奪下冠軍，但是當時壓力大到全身痠痛，每天需吞5、6顆止痛藥，甚至在短時間內吃掉主持人利菁60幾顆止痛藥。他奪冠後發片《萬人迷》，無奈反應不佳，轉戰戲劇圈拍《新兵日記》，又因為連續NG40多次，惹怒導演，當時聽從建議喝點小酒入戲，結果越喝越多造成酒精中毒。

▲艾成為音樂夢來台灣發展，奪下冠軍後發片迴響不佳，陷入暴食症。（圖／翻攝自臉書／艾成）

艾成形容自己「被鬼附身」，每天暴食2盎司牛排，吃到90公斤，更會無預警尖叫、大吼，一度想跳樓輕生，爸媽也因此從馬來西亞趕來陪伴。他在教會的兄弟姐妹輪流照顧下，終於獲得重生，現在成為「87樂團」的主唱，登上韓國瑜15萬人造勢晚會的舞台演唱，表演終於被更多人看見。

▲艾成減重重新出發，現在是「87樂團」主唱。（圖／87樂團）



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