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《青春》練習生表演完「空氣凝結」　張藝興板著臉火了：市場浮躁

記者林彥君／台北報導

愛奇藝自製綜藝《青春有你》今（21日）晚首播，首集進行等級評比，眾選手使出渾身解術，香蕉娛樂的練習生李皇逸、王喆和車慧軒演唱後，導師李榮浩苦笑不敢看學員，認為歌聲沒有起伏，情緒沒有融入歌詞，之後便說不出話。

▲▼ 張藝興 。（圖／取自愛奇藝）

▲張藝興（左）評分時表情不悅。（圖／取自愛奇藝）

該組學員僅在節目錄影前練習一個月，製作人張藝興問：「三個人在一起練一個月，那有沒有各自練習？」沒想到學員尷尬答「沒有」，張藝興大嘆一口氣，全場氣氛凝結。張藝興發現有多組學員準備不足就到節目錄影，他板起臉忍不住說：「這不能怪你們，這是市場浮躁。」他對學員的思維感到失望，爆氣說：「現在市場就是這樣，他們以為到節目4個月，就可以被所有的人認識，蠻失落的。」

▲▼香蕉娛樂練習生 。（圖／取自愛奇藝）

▲香蕉娛樂練習生演唱歌曲 。（圖／取自愛奇藝）

張藝興不斷在節目中摸額頭，表情相當非常苦惱，他在後台難過的說，學員是怎麼想「偶像歌手」這個身份？他認為，藝人要出道沒有時間限制，從5天到4年出道的人都有，但要走的長久並不容易。張藝興苦口婆心要學員反省後朝想要的方向努力，希望這次4個月的旅程中，可以從中成長，台上3學員尷尬不已，最終評價李皇逸獲得D，王喆、車慧軒獲得F。

▲▼ 張藝興 。（圖／取自愛奇藝）

▲張藝興失望摸額頭不說話。（圖／取自愛奇藝）

《青春有你》由青春製作人代表張藝興、舞蹈導師蔡依林、音樂導師李榮浩、說唱導師歐陽靖、說唱教練艾福杰尼、舞蹈教練徐明浩等人，陪伴訓練生為舞台夢想前進。

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