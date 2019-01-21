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《青春有你》連淮偉呆萌拿B　換他上場張藝興「酒窩騙子」上身：F

記者林彥君／台北報導

愛奇藝自製綜藝《青春有你》今（21日）晚首播，由青春製作人代表張藝興、舞蹈導師蔡依林、音樂導師李榮浩、說唱導師歐陽靖、說唱教練艾福杰尼、舞蹈教練徐明浩等人，陪伴訓練生為舞台夢想前進，首集進行等級評比，眾選手使出渾身解術秀出歌唱及舞蹈才藝。

▲▼ 張藝興和連淮偉。（圖／取自愛奇藝）

▲張藝興和連淮偉。（圖／取自愛奇藝）

連淮偉以個人訓練生身份參加，他一出場就露出燦笑，讓台下評審也跟著笑了，張藝興看著選手資料好奇問：「你在介紹中寫隊內擔當，你不是就只有一個人嗎？」連淮偉呆萌的回「本來有一個隊，後來各自單飛，都飛走了。」連淮偉不只台上給人陽光的感覺，他在戶外座位等待錄影時，和到其他學員冷到頻頻搓手，暖心問：「你有暖寶寶嗎？我從後背撕一條給你保暖。」說完馬上撕下保暖貼拿給學員，舉動非常體貼。

連淮偉在自我介紹後，馬上收起笑容跳舞炸翻舞台，讓全場猜「他等級可能拿A。」蔡依林認為不論表情或肢體及說唱表現，讓現場氣氛歡樂「很難得！繼續加油。」張藝興讚他台風穩健，經評審討論後他拿到等級B，全場鼓掌為他高興。

張藝興在學員表演完露出溫暖的微笑，自認「要給學員冬天的暖意。」連淮偉說看到張藝興微笑酒窩逐漸陷下去，感受到被鼓勵，覺得自己好棒。不過換許瓏瀚上場後，張藝興一樣露出酒窩微笑，卻當下馬上給出F等級，讓許瓏瀚嚇呆，「我的媽呀！張藝興就是個酒窩騙子。」

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