2025必看9部強檔國片！　林依晨吳可熙《失明》、林柏宏王柏傑《96分鐘》

記者王靖淳／綜合報導

2025年有多檔國片即將上映，包含由林柏宏合作王柏傑演出的《96分鐘》、林依晨搭檔吳可熙大談女女戀的《失明》以及新生代女星陳姸霏、項婕如主演的《夜校女生》。《ETtoday星光雲》整理了一份2025年國片推薦，趕緊做筆記，一上映就衝戲院看吧！

▲2025必看9部強檔國片。（圖／王靖淳製圖）

1.《96分鐘》

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年度犯罪動作鉅片《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜強強聯手，集結林柏宏、王柏傑、李李仁、李銘忠、蔡凡熙等卡司主演，更打破台灣影史合作紀錄，首度引進好萊塢團隊Previs預演拍攝技術，並建立全台首座模擬高鐵車廂的智能LED攝影棚，結合虛幻引擎（Unreal Engine）捕捉演員的表演互動。劇情以在極速的高鐵行駛下遇上炸彈危機為故事主軸，融合親情、愛情等多重元素，耗時8年的籌備與策劃。

▲《96分鐘》由林柏宏主演。（圖／華影國際提供）



2.《夜校女生》

《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演。陳姸霏、項婕如分飾一女中日夜校的「小綠綠」，劇情描述小愛（陳姸霏飾）在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑。她與日校好友敏敏（項婕如飾）一起喜歡上男校的資優生路克（邱以太飾），為此持續假冒成日校生，並把自己推向巨大的謊言坑洞，直到謊言被揭穿。

▲《夜校女生》由項婕如、陳姸霏主演。（圖／興揚電影提供）

3.《失明》

《失明》主演陣容包含林依晨、吳可熙、劉敬、李銘忠等演員。電影改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。林依晨在片中大談女女戀，原本是賢妻良母，卻在與吳可熙飾演的初戀學姊羅雪津重逢後，看似完美順遂的生活逐漸動搖。

▲《失明》由林依晨、吳可熙主演。（圖／周子娛樂提供）

4.《命中註定那頭鵝》／上映日期：3月14日

《命中註定那頭鵝》由林奕嵐、詹懷雲、以及獲得金馬獎最佳男配角的納豆（林郁智）和台北電影獎影后陽靚等知名演員共同演出。劇情描述，身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝（林奕嵐飾），以去南極研究企鵝為一生志向，相信愛情的本質如同企鵝的婚姻價值般純粹。某天，她在路上遇見身穿企鵝裝的何德利（詹懷雲飾），這位看似冷酷自適的大男孩，更帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。

▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜電影提供）

5.《有病才會喜歡你》

《有病才會喜歡你》由詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智共同演出，劇情描述一個因裝病而相識、相愛的故事，抓準每個人在學生時期都經歷過的裝病經驗，發想一個青春校園愛情故事。首次於劇情長片中嘗試校園純愛主題的導演許富翔，對這部電影充滿熱情與期待，期望透過這部全新的電影作品《有病才會喜歡你》，延伸過去未能完成的一個充滿校園情懷的美好愛情故事。

▲《有病才會喜歡你》由（圖左）黃冠智、詹懷雲、江齊與劉修甫演出。（圖／紅杉娛樂提供）

6.《大濛》

《大濛》卡司包括金馬怪物新人方郁婷、香港新生代男星柯煒林、金曲音樂人9m88，全新組合帶觀眾重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下為生存奮鬥的勇氣與情感。故事以民國40年代台灣為背景，講述女主角阿月接獲哥哥被槍斃死訊，毅然決然從嘉義北上，尋覓姊姊阿霞一起前往認屍，因緣際會結識三輪車伕趙公道，發展出一段超越血緣的羈絆。製作成本達9千萬台幣，取景地遍及台南、嘉義，更在鹽水「岸內影視基地」斥資6千萬台幣搭建早期的台灣農村建築、金山街道、市場、福馬林池等場景。

▲《大濛》柯煒林（圖左）、方郁婷展開一段深厚情誼。（圖／華文創提供）

7.《火宅之犬》

《火宅之犬》是職人劇《火神的眼淚》編導蔡銀娟最新作品，卡司由范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧主演，並網羅林暉閔、李夢苡樺、陳俞諺、蘇韋華、睦媄等眾多優秀年輕演員一同演出。蔡銀娟導演透露從2017年就開始了電影《火宅之犬》的訪談和田野調查，這是一個關於安置機構（育幼院）裡的社工及孩子們的故事。

▲《火宅之犬》在南投的陳綢兒少家園舉行開鏡儀式。（圖／冬候鳥電影提供）

8.《獵人兄弟》

《獵人兄弟》由馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻、巫惠玲和導演蘇弘恩，以原住民的山林文化為背景，劇情描述獵人家族中的兩兄弟，哥哥成為部落仰賴的醫生，弟弟卻因為犯罪而入獄。出獄後，弟弟逐漸打亂了哥哥平穩的生活，兩人的衝突漸漸擴大，過往的真相也慢慢浮現。

▲電影《獵人兄弟》劇照。（圖／牽猴子提供）

9.《宿》

《宿》集結金馬獎女配角方志友與《角頭》系列億萬男星施名帥、古斌、林道禹以及新生代演員黃聖球、許莉廷、邱以太、陳泰河等演員，共同打造全新類型的飯店恐怖電影。劇情描述一對鴛鴦綁匪、忍受家暴的外景主持人、四個畢旅的高中生在雨夜入住一間神祕的飯店，卻不知道當敲響房門的那瞬間，他們喚醒了比鬼更加邪惡的存在。

▲《宿》金馬女配方志友（右二）與億萬票房男星施名帥（右一）再度合體。（圖／網銀國際影視提供）

其中，高鐵災難動作片《96分鐘》即將上映的消息引發許多網友熱烈討論，各方意見紛紛湧現。有網友表示期待，認為這部片的題材跳脫以往愛情片與黑道片的框架。然而，另一派網友卻不太買單，直言台灣過去在災難片領域表現不佳，並針對演員陣容提出質疑，甚至毫不客氣地批評「演員好醜」、「一看就知道爛片」、「台灣最不會拍的就是災難片吧？」

儘管批評聲浪存在，也有網友樂觀喊話：「加油，期待！」強調多方嘗試對台灣電影產業來說是好事。此外，還有網友進一步指出，拍攝災難片的挑戰在於劇情刻畫與特效呈現，並舉出2018年電影《狂徒》中的打戲為例，表示：「打戲蠻不錯的，希望這部能延續」、「這題材最難拍，有人願意嘗試給鼓勵」。

▲▼網友討論《96分鐘》。（圖／翻攝自PTT）