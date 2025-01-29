王思佳經紀人小瑋3千萬買20年房　「再花1千萬裝潢」超豪華新家曝光

記者葉文正／台北報導

王思佳經紀人小瑋除了擔任專業經紀人，投資理財也有自己的想法，不僅有房地產，也投資外匯等項目，讓資金不停輪轉。他在新店住家附近買下一間50坪好宅，採樓中樓設計，除了自己可以使用，也可讓家人回台時方便居住。

▲小瑋新家曝光，光裝潢就耗資千萬元。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，小瑋的樓中樓新家，根據附近行情推估，價錢大約落在3千萬左右，但他也表示，「裝潢花了快一千萬，因為必須把格局大改，本來室內樓梯在大門旁，後來請設計師移到中間，改樓梯花了最多錢，牆壁也有大理石透光設計，他認為房子要有重點，樓下已經有星空天花板，大理石就是造景，享受一個氛圍。」

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▲樓中樓的設計，室內大片落地窗讓採光十分良好。（圖／記者黃克翔攝）

小瑋說自己不愛去夜店，所以家最重要，他表示：「盡量打造了舒服空間，樓上兩房間，樓下給小孩跟孝親房，所以選擇兩張單人床，長輩很睡覺容易被驚擾，所以就跟在美國家裡一樣，分床的話，想睡就睡。個人本來就偏愛大理石，看起來比較有質感，洗盡鉛華之後，希望有夜店氛圍在，對我來說，看起來就是不一樣。」

▲客廳與飯廳沒有距離。（圖／記者黃克翔攝）

小瑋表示，房子其實已買了兩年，但擱置一年，後來裝潢也花一年，他「俗辣」地說：「我不太敢催裝潢，又是買頂樓，所以防水部分也有加強，希望做到滴水不漏。上、下樓加起來有五十坪，當時買這間，是因為本來住的房子被拍過後，這間房子的屋主就跟仲介說，想找對面倪先生打買，仲介就請我來看。」竟然一拍即合買下這間房子。

▲廚房偏小，但是該有的配備都沒有少。（圖／記者黃克翔攝）

對於買房子的動機，他說十幾年前有當過投資客，「還有家人回來時可以有個照應，雖然住得很近，但不是在同個屋簷下，彼此有彼此空間覺得很好。我隨時可以看家人，家人也可以看孫子。」

▲浴廁也是重新改造，具有現代感。（圖／記者黃克翔攝）

這間房屋齡大概二十年，採新式的設計，小瑋說：「設計師幫我大翻修，管線也重新弄，耗時非常久，等於是先破壞再建設。未來這間大概會給家人住，也可當遊戲室，小孩學琴、讀書都可以在這邊，功能性比較好調配，因為家人還是會飛來飛去。」

▲客房設計簡單，很適合來訪的朋友。（圖／記者黃克翔攝）

小瑋現在有一男一女兩個小孩，跟過去生活很不一樣，頭髮也越剪越短，不管怎樣，重心都是把小孩放第一位，不知不覺有很多改變，現在八點就要進房間睡覺，每周一固定帶孩子去游泳，每周日去親子公園，每天晚上一定要陪睡。他說，因為小孩長很快，時間一下就沒了，多陪伴是應該的。

▲另一間客房還在整理階段。（圖／記者黃克翔攝）

▲主臥室可以與小瑋舊家相望。（圖／記者黃克翔攝）

▲廚房的淨水器是家人送的，讓他泡奶不再手忙腳亂。（圖／記者黃克翔攝）

▲暇時也可享受一個人的寧靜。（圖／記者黃克翔攝）

▲儲藏室東西尚未搬進來，空間不小。（圖／記者黃克翔攝）

▲洗脫烘也都是標配。（圖／記者黃克翔攝）

▲父子倆在新家可以消磨不少時間。（圖／記者黃克翔攝）