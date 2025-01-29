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劉雨柔當媽「挨酸騙點閱反擊了」！　6天前才喊憎恨別人懷孕

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，今（29）日大年初一更公開懷孕喜訊，消息曝光後，雖湧入大批網友寫下祝福，不過也出現酸民留言吐槽她6天前提到「憎恨別人懷孕」的貼文是在騙點閱。為此，劉雨柔以4字內容反擊了。

▲▼劉雨柔挨酸騙點閱。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔大年初一宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔坦言今年過年，她送給家人最特別的驚喜——寶寶的到來。她感性表示，看著家人臉上的笑容，內心激動不已，甚至忍不住眼眶含淚，並直呼：「小花生就是個奇蹟！」對於新生命的到來充滿感激及幸福。

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▲▼劉雨柔挨酸騙點閱。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔6天前的貼文被挖。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔在文中表達對寶寶的感謝，直言這個小生命的出現，是她和男友人生中最美好的意外。她感性寫下：「謝謝你突然來到我們的生命裡。」面對外界的關心，劉雨柔表示目前仍沉浸在這份喜悅之中，其他細節就等過完年再來分享。

▲▼劉雨柔挨酸騙點閱。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔宣布懷孕被酸6天前在騙點閱。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

事實上，劉雨柔6天前才發文感嘆，許多渴望擁有孩子的女性，卻在求子過程中遇到重重困難。她坦言，身邊聽過、見過太多案例，許多人費盡千辛萬苦、用盡所有方法，卻始終無法迎來自己的寶寶。她也坦言，每當得知他人懷孕，或是聽到感人的親子故事時，內心總會出現羨慕的情緒，不過也因為長期的挫敗感，逐漸產生憎恨與絕望。如今宣布懷孕，就出現網友留言酸她「六天前的發文，感覺在騙點閱率」，為此，劉雨柔直球回擊對方：「有必要嗎？」

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劉雨柔, 懷孕, 胡凱翔

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